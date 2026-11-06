Εντάσσεται ως ειδικός αναλυτής μπάσκετ και θα συμμετέχει στις εκπομπές και στις ενέργειες της 24MEDIA.

O Φράνκο Νάκιτς εντάσσεται στο δυναμικό του SPORT24 ως ειδικός αναλυτής μπάσκετ και θα συμμετέχει στις εκπομπές και στις ενέργειες της 24MEDIA.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 1997 θα ενισχύσει την δημοσιογραφική ομάδα μπάσκετ του SPORT24, με τη μεγάλη εμπειρία του, τη βαθιά γνώση του αθλήματος και την οξυδέρκεια για την πορτοκαλί μπάλα. Θα πάρει μέρος στις εκπομπές Ευρωλίγκα On Fire και Give and Go.

Με την προσθήκη του Φράνκο Νάκιτς, το SPORT24 ενισχύει ακόμη περισσότερο την δέσμευσή του στους εκατομμύρια φιλάθλους του αθλήματος για έγκυρη, αναλυτική και διεισδυτική ενημέρωση, με την υπογραφή των κορυφαίων δημοσιογράφων και αναλυτών του μπάσκετ.

Η 24MEDIA τον καλωσορίζει στην μεγάλη οικογένειά της και είναι σίγουρο ότι θα πλαισιώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ήδη υπάρχουσα δημοσιογραφική ομάδα του SPORT24.