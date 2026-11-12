Νέα συνεργασία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ιστορικής εφημερίδας και την ενίσχυση της παρουσίας της στο δημόσιο διάλογο

Η «Βραδυνή» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Μπρατάκο, Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και πρώην Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Έκδοσης και Στρατηγικής και θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή στην εκδοτική εταιρεία της εφημερίδας.

Ο Γιάννης Μπρατάκος διαθέτει εμπειρία από τον επιχειρηματικό χώρο και τη δημόσια ζωή, την οποία θα αξιοποιήσει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της εφημερίδας. Η συμμετοχή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης της «Βραδυνής» στο σύγχρονο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και στο δημόσιο διάλογο.

Ο Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, δήλωσε:

«Χαίρομαι που αναλαμβάνω αυτό το ρόλο στη «Βραδυνή». Σκοπός μου είναι να συμβάλω στο σχεδιασμό της ανάπτυξης της ιστορικής εφημερίδας και στο πως μπορεί να φτάσει σε νέους αναγνώστες, κρατώντας τη σχέση που έχει χτίσει με το κοινό της».

Ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mitsis και εκδότης της «Βραδυνής», ανέφερε:

«Υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά τον Γιάννη Μπρατάκο στη «Βραδυνή». Η εμπειρία του στον επιχειρηματικό και δημόσιο βίο μπορεί να προσδώσει ουσιαστική αξία στον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Παραμένουμε προσηλωμένοι σε μια δημοσιογραφία με ανεξαρτησία, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένο λόγο, με σταθερό σημείο αναφοράς τον σεβασμό προς τον αναγνώστη.»

Σταύρος Μήτσης

Σταθερή επιδίωξη της «Βραδυνής» παραμένει η έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση, με έμφαση στο πρωτογενές ρεπορτάζ, τη διασταύρωση των πληροφοριών, τη σαφή διάκριση είδησης και άποψης και την υπεύθυνη ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.