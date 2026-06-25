Ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO Bright Group, μίλησε στο Business News Magazine σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, CEO Bright Group, μιλώντας στο Business News Magazine σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, αναφέρθηκε στον ευρύ μετασχηματισμό του ομίλου, τη φιλοσοφία και τις λύσεις που προσφέρει, τις οικονομικές του επιδόσεις, τα σχέδιά του για το μέλλον, το Real Group αλλά και το Χρηματιστήριο.

Σε ερώτηση σχετικά με το πώς προέκυψε η επένδυση στο Real Group και αν σχεδιάζονται και άλλες επενδύσεις στο χώρο των media, ο Γιώργος Πουλόπουλος ανέφερε: «Η στρατηγική του Bright Group βασίζεται στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος εταιρειών και δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν συνέργειες και μακροπρόθεσμη αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή μας στο Real Group, καθώς θεωρούμε ότι πρόκειται για έναν οργανισμό με σημαντική παρουσία και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στο χώρο των media. Αυτήν τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο due diligence και τυχόν επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από τα εμπλεκόμενα μέρη όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο επενδυτικό μας σχεδιασμό, εξετάζουμε διαρκώς ευκαιρίες σε τομείς που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και μπορούν να ενισχύσουν τη συνολική στρατηγική του ομίλου. Ωστόσο, κάθε πιθανή επένδυση αξιολογείται με αυστηρά επιχειρηματικά και στρατηγικά κριτήρια και ανακοινώνεται μόνο όταν έχει ωριμάσει και ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία».

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