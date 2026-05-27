O Kosmos 93,6 συμπληρώνει φέτος τα 25 χρόνια ξεχωριστής μουσικής διαδρομής και το γιορτάζει με το πιο jazz party της χρονιάς, το Σάββατο 30 Μαΐου.

Σε συνεργασία με το Athens Jazz, το φεστιβάλ τζαζ της πόλης που επίσης διανύει την 25η επετειακή του χρονιά, ο Kosmos 93,6 παρουσιάζει στο Gazarte Roof Stage το 5ο Kosmos Jazz Party, ένα ξεχωριστό πάρτι με latin χρώμα και ελεύθερη είσοδο για όλους.

Οι παραγωγοί του Kosmos 93,6 αναλαμβάνουν τα decks και κρατούν ψηλά τη διάθεση με ρυθμό και χορό, ενώ το εκρηκτικό live από τη Rosanna Mailan και την 11μελή Rosanna Mailan Orchestra έρχεται με αυθεντικό latin feeling.

Η δυναμική φωνή και η σκηνική παρουσία της Κουβανής συνθέτριας και τραγουδίστριας υπόσχονται ένα Kosmos Jazz Party που δεν θα μοιάζει σε κανένα άλλο!

Σάββατο 30 Μαΐου 2026, οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Είσοδος ελεύθερη | Gazarte: Βουτάδων 34, σταθμός μετρό Κεραμεικός