Όλα τα νέα επεισόδια της σειράς θα προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 21.00

Η εμβληματική σειρά, «Grey’s Anatomy», επιστρέφει στο FX Life με νέο κύκλο επεισοδίων. Ο 23 ος κύκλος έρχεται την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου στις 21.00 στο FX Life, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω MagentaTV, Nova, Vodafone TV.

Το «Grey’s Anatomy» ακολουθεί τη Δρ. Meredith Grey (Ellen Pompeo) και τους γιατρούς του Grey Sloan Memorial, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να λάβουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις της δουλειάς και την προσωπική τους ζωή. Μέσα από επιτυχίες, απογοητεύσεις και στιγμές που αλλάζουν τη ζωή τους, ανακαλύπτουν πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος τόσο στην ιατρική όσο και στις

ανθρώπινες σχέσεις.

Στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, μια σύγκρουση σε διάδρομο αεροδρομίου φέρνει νέα επείγοντα περιστατικά στα χειρουργεία του Grey Sloan Memorial, ενώ μια νέα πτέρυγα VIP και η άφιξη ενός νέου γιατρού εντείνουν την πίεση στο νοσοκομείο.