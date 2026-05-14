Με κεντρικούς ομιλητές τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά, τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα κ. Mathew Lodge και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΣΕΤΕ κ. Αλέξανδρο Θάνο πραγματοποιήθηκε το CNN Insights με τίτλο: «Τουρισμός: Ο νέος χάρτης», με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της SEAJETS.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της πολιτείας, του επιχειρείν και κορυφαία στελέχη του τουριστικού κλάδου ανέδειξαν τις ευκαιρίες και προκλήσεις του ελληνικού τουρισμού, καθώς και την ανάγκη μετασχηματισμού του σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε πως το ερώτημα δεν είναι αν τα πηγαίνουμε καλά, αλλά πώς θα συνεχίσουμε να τα πηγαίνουμε καλά, και κυρίως με ποιο σχέδιο, ποια ανθεκτικότητα, ποια ποιότητα και με ποια προοπτική για να προσθέσει ότι «η δική μας στρατηγική στην περιφέρεια είναι ξεκάθαρη, βλέπουμε τον τουρισμό, όχι μόνο ως μια δραστηριότητα, αλλά ως βασικό πυλώνα πολιτικής». Αντίστοιχα, ο κ. Lodge τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα ελκυστικός και ασφαλής προορισμός, με αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον και θετικές τάσεις στις κρατήσεις. Από την πλευρά του ο κ. Θάνος ανέφερε ότι οι αφίξεις μεμονωμένων ταξιδιωτών βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, επισημαίνοντας όμως τη στροφή σε πιο συχνά αλλά οικονομικότερα ταξίδια.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι τάσεις επενδύσεων στον τουρισμό, η ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης του κλάδου και οι προκλήσεις του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από τρία θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή στελεχών της αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου τουριστικού οικοσυστήματος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην Αίγλη UPSTAIRS (Κήπος Ζαππείου), στο πλαίσιο του κύκλου CNN Insights του CNN Greece, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming.