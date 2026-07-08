Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης ενώ στιγμές γέλιου στο κοινό θα χαρίσει ο stand up comedian, Θωμάς Ζάμπρας.

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Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 συνεχίζει δυναμικά τα Exclusive Live Events «Νύχτα εκτός Ρυθμού» powered by ΔΕΗ κλείνοντας τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων με τον αγαπημένο Νίκο Απέργη.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 έρχεται με το τελευταίο Exclusive Live Event της σεζόν κι υποδέχεται στη σκηνή του Cabaret Athens τον Νίκο Απέργη. O ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής και δημιουργός επιστρέφει στα «λημέρια του» για να ξεσηκώσει τους ακροατές του σταθμού με προσωπικές του επιτυχίες αλλά κι αγαπημένα τραγούδια που θα φέρουν το καλοκαίρι στη ζωή μας.

Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης ενώ στιγμές γέλιου στο κοινό θα χαρίσει ο stand up comedian, Θωμάς Ζάμπρας.

Νύχτα Εκτός Ρυθμού powered by ΔΕΗ

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