Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, η Barking Well Media, γνωστοποιεί στο τηλεοπτικό κοινό το τέλος της συνεργασίας του Νίκου Συρίγου με το Mega.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο.

Η ανακοίνωση της Barking Well Media:

Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.