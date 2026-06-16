Με δράσεις που συνδύασαν μουσική, άθληση και ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Το πιο hot wellness & fitness φεστιβάλ της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά με το ΟΑΚΑ να γεμίζει κόσμο και τα δυο ραδιόφωνα του Αntenna Audio, ΡΥΘΜΟ 94.9 και easy 97.2, να δίνουν δυναμικά το παρών μέσα από ξεχωριστά sessions και αγαπημένες μουσικές επιλογές!

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου, 31.000 επισκέπτες βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για το BeWell Festival 2026 by Allwyn, σε μια μεγάλη γιορτή ευεξίας, άθλησης, έμπνευσης και ανθρώπινης σύνδεσης. Ως χορηγοί επικοινωνίας της διοργάνωσης, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 και ο easy 97.2 συμμετείχαν ενεργά, δίνοντας τον δικό τους παλμό μέσα από δράσεις που συνδύασαν μουσική, άθληση και ψυχαγωγία.

Τη σειρά των δράσεων άνοιξε το Σάββατο 6 Ιουνίου ο Νίκος Μάντζος, ο οποίος μαζί με τον easy 97.2 έντυσε μουσικά το “Ultimate Bodyweight Workout”, ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα sessions του festival, με instructorτον fitness legend, Ulisses. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήρε ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ξεσηκώνει τους συμμετέχοντες του “Rhythm Cycling” μαζί με την viral instructor Λόλα Καραβασίλη.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου, ο easy 97.2 μετέφερε ζωντανά το κλίμα του φεστιβάλ μέσα από live radio με τη Μαργαρίτα Λοΐζου από το περίπτερο της ZeniΘ, ενώ το “Reset Room by easy 97.2” προσέφερε στιγμές χαλάρωσης στους επισκέπτες κατά τη διάρκεια όλου του διημέρου».