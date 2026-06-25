Ο Sfera 102.2 θα βρίσκεται εκεί και δίνει καθημερινά στους ακροατές του την ευκαιρία να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις μέσα από όλες τις εκπομπές του.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου, στις 21:00, ο Sfera 102.2 υποδέχεται τον Ακύλα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με το «Press Start Summer Tour» σε μια συναυλία γεμάτη ένταση και όλες τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν ήδη γίνει viral.

«Φέρτο», «Σπάστο», «Πάρτο», «Ακύλα Τεκίλα» και πολλά ακόμη αγαπημένα tracks θα ακουστούν live, μαζί με ολοκαίνουργια τραγούδια που το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει πρώτη φορά επί σκηνής.

Με τη δυναμική σκηνική του παρουσία και το νεανικό vibe που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει, ο Ακύλας υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, εκπλήξεις και δυνατές μουσικές στιγμές κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της πόλης.

Ο Sfera 102.2 θα βρίσκεται εκεί και δίνει καθημερινά στους ακροατές του την ευκαιρία να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις μέσα από όλες τις εκπομπές του.

Και το καλύτερο; Aκούγοντας Sfera 102.2 κάποιοι τυχεροί ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον καλλιτέχνη σ’ένα ξεχωριστό meet & greet experience, ενώ πριν την έναρξη της συναυλίας, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το ειδικά διαμορφωμένο Sfera booth στην είσοδο της Τεχνόπολης και να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για μοναδικά συλλεκτικά δώρα, εμπνευσμένα από τον Ακύλα.

Με ανεβασμένα vibes, δυνατή παραγωγή και έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό, η συναυλία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά μουσικά events του φετινού καλοκαιριού. Αν θες να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα βρεθούν μαζί μας στην Τεχνόπολη και θα ζήσουν την μοναδική αυτή εμπειρία, άκου Sfera 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.