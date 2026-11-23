Καλεσμένοι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Πέτρος Λαγούτης και ο Γιώργος Λέντζας

Το «ALL IN», απόψε, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 23.15, στον ΣΚΑΪ, τιμά τη μνήμη του Ντιέγκο Μαραντόνα, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από το θάνατό του.

Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης υποδέχονται στο πλατό τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, τον άνθρωπο που έχει συνδεθεί όσο κανένας άλλος στην Ελλάδα με τον Ντιέγκο Μαραντόνα, για να θυμηθούν όλες τις κομβικές στιγμές της ζωής του «μάγου». Μαζί με την παρέα της εκπομπής, θα διηγηθούν γνωστές και άγνωστες ιστορίες φωτίζοντας όσα σπουδαία πέτυχε εντός γηπέδου αλλά και την ανθρώπινη πλευρά του εκτός γηπέδου.

Στην εκπομπή θα προβληθούν πλάνα από την καριέρα του Ντιέγκο και αποσπάσματα από τη σπάνια συνέντευξή του στο ντοκιμαντέρ του Κουστουρίτσα, «Maradona by Kusturica».

Στο μπαρ του «ALL IN» θα βρεθεί ο Πέτρος Λαγούτης, που λάτρεψε τον Μαραντόνα, αλλά και ο Γιώργος Λέντζας, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Αργεντινή και έχει ζήσει από κοντά τη λατρεία που έχουν οι Αργεντίνοι στον «Ντιεγκίτο».

Παράλληλα, οι Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές Ταμπόρδα, Αντίνο, Μπαρτόλο, Μπαράλες και Λέτο μιλούν στην κάμερα της εκπομπής για το πως έχουν στο μυαλό τους τον θρύλο της Αργεντινής.

Από το «ALL IN» δεν θα μπορούσε να λείπει και το μοναδικό σχόλιο του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Live στα decks του πλατό η Βάσω Ξηροτύρη aka DJ Miss XV.

Το «ALL IN», αυτή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 23.15, είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.