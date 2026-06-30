Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έμπειρος παρουσιαστής έχει ήδη ενημερώσει τους συνεργάτες του ότι μετά από 23 χρόνια εγκαταλείπει για προσωπικούς λόγους τον Όμιλο του Φαλήρου, όπου ήταν διευθυντής του ΣΚΑΪ FM, αλλά και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Ακόμα μια ηχηρή αποχώρηση από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, καθώς μετά τους Βασίλη Παπαδρόσο και τη Σία Κοσιώνη, και ο Βασίλης Χιώτης σύμφωνα με πληροφορίες παραιτείται από το κανάλι του Νέο Φαλήρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr, ο έμπειρος παρουσιαστής έχει ήδη ενημερώσει τους συνεργάτες του ότι μετά από 23 χρόνια εγκαταλείπει για προσωπικούς λόγους τον Όμιλο του Φαλήρου, όπου ήταν διευθυντής του ΣΚΑΪ FM, αλλά και σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Απρίλιο αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ ο Βασίλης Παπαδρόσος, από τη θεση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και Ειδήσεων, ενώ στις αρχές Μαϊου είπε «αντίο» στο κανάλι και η κεντρική παρουσιάστρια, Σία Κοσιώνη.