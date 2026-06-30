Οι προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και των σύγχρονων τεχνολογιών θα αλλάξουν τα δεδομένα στους εκδότες, ο τρόπος αντιμετώπισης θα "ξεχωρίσει" τις βιώσιμες επιχειρήσεις

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων στον τομέα των Πνευματικών Δικαιωμάτων και της Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποίησε χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, ημερίδα με θέμα «Τα Πνευματικά Δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο του Βιβλίου και του Τύπου» στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων (ΕΣΗΕΑ). Στόχος της ημερίδας ήταν η συγκέντρωση συγγραφέων, μεταφραστών, δημοσιογράφων, εκδοτών βιβλίου και εκδοτών Τύπου, καθώς και εκπροσώπων από τον χώρο της ΤΝ, των Νομικών και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την ενημέρωση του κοινού. Τα ερώτημα για τα ΜΜΕ και τις εκδόσεις στην εποχή του AI είναι πολλά και οι απαντήσεις διαφέρουν. Πού οριοθετείται η "ηθική" χρήση της ΤΝ; Πώς μπορεί ένας συγγραφέας, ένας δημοσιογράφος ή ένας εκδότης να προστατέψει το έργο του από τη λογοκλοπή και την κατάχρηση των τεχνολογικών κολλοσών; Τί σημαίνει πλέον βιωσιμότητα στον τύπο και τις εκδόσεις;

Ο Θεοφάνης Τάσης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας της Πληροφορίας και Ψηφιακού Ανθρωπισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θεωρεί "επείγουσα και σημαντική" την ευθυγράμμιση της ΤΝ με τις κοινωνικά καθιερωμένες ηθικές αξίες. "Η τριτοβάθμια εκπαίδευση μετατρέπεται σε performance. Oι gen Z φοιτητές δεν είναι αναγνώστες. Για να αλλάξει αυτό, η επαφή με την υλικότητα του έντυπου και η ανάγνωση πρέπει να αρχίζει από μικρή ηλικία", δήλωσε. "Στα σύγχρονα meedia, βιώνουμε έναι σταδιακό θρυμματισμό της αλήθειας. Δεν καταναλώνουμε ειδικά ρεπορτάζ, αλλά ιδεο-ειδησιογραφια που ταιριάζει στην υποκειμενική μας πραγματικότητα." προσέθεσε. "Το ΑΙ και ο άνθρωπος θα γράφουν μαζί. Αυτό όσο συμβαίνει, θα αποσταγματιστεί." προβλέπει ο καθηγητής. Η CEO του Νορβηγικού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης KOPINOR, Hege Munch Gundersen μίλησε ανοιχτά για την εκπαίδευση της ΤΝ λέγοντας: "Θέλαμε να φέρουμε τη γλώσσα και τον πολιτισμό στην οικονομία του AI. Στη Νορβηγία, 4,4 εκ. κορώνες δόθηκαν στον τύπο από τον προϋπολογισμό του 2026. "Η συμφωνία της Kopinor θέτει παγκόσμιο πρότυπο για την εκπαίδευση μοντέλων AI σε προστατευμένο δημοσιογραφικό και λογοτεχνικό έργο, εξασφαλίζοντας τη νόμιμη αμοιβή των δημιουργών. Η συνεργασία επιτρέπει τη νόμιμη χρήση ψηφιοποιημένων αρ χείων από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Το κράτος καταβάλλει 45 εκ. κορώνες στην Kopinor για να δουλέψει δίπλα στις νέες τεχνολογίες" δήλωσε η κ. Gundersen.

Στο πάνελ του Τύπου, ο Αλέξανδρος Γεωργακάκης, Director of Operations στις Καθημερινές Εκδόσεις είπε: "Τα μοντέλα AI δε ξέρουν να διαχωρίσαν τα fake news. Οι πρωτότυπες, αξιόπιστες πηγές μια που μεταφέρουν την αλήθεια, θα εκτιμηθούν στο μέλλον. Για την επιχειρηματική βιωσιμότητα, μετρά και η ικανοποίηση των εργαζομένων. Τα εργαλεία Αζ βοηθούν και δίνουν χώρο στη δημιουργικότη τα του δημοσιογράφου!" Ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, Εκδότης της "Δέσμης", αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ) και μέλος Δ.Σ. του ΟΣΔΕΛ δήλωσε: "Σε αντίθεση με τη μηχανή αναζήτησης, το ΑΙ δε δίνει πίσω στον εκδότη. Η βιωσιμότητα θα έρθει μέσα από την ανεύρεση τρόπων διαφοροποίσης, επέκτασης των υπηρεσιών και αύξησης των εσόδων, άμεσα με την επικοινωνία με κοινό. Ο εκδότης οφείλει να επενδύσει σε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο περιεχόμενο". Ο Παναγιώτης Σωτήρης, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, αρθρογράφος τόνισε: "Το AI αναδεικνύει το μέσο όρο σε απόψεις, όχι την ορθή επιστημονικά άποψη, όχι απαραίτητα την αλήθεια."