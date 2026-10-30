Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, η πλατφόρμα ξεπέρασε το ορόσημο των 800 χιλιάδων χρηστών, με τον όμιλο να καταγράφει παράλληλα άνοδο 3,1% στο προσαρμοσμένο EBITDA και αύξηση των συνδέσεων οπτικής ίνας (FTTH).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε ο Όμιλος ΟΤΕ, τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη στο τρίμηνο, ενισχυμένα από τη αύξηση των συνδρομητών. Παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Εταιρεία κατέγραψε καθαρή αύξηση 9 χιλιάδων συνδρομητών, ξεπερνώντας το ορόσημο των 800 χιλιάδων και διαμορφώνοντας τη συνδρομητική της βάση στις 802 χιλιάδες, αυξημένη κατά 5,9% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με τον Ομιλο, στην ανάπτυξη συνέβαλε το ενισχυμένο αθλητικό περιεχόμενο, η εφαρμογή αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της πειρατείας, καθώς και η κατάργηση του ειδικού φόρου 10%.

Γενικότερα, Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε θετική πορεία το τρίτο τρίμηνο του 2026, με την κερδοφορία να ενισχύεται, τα έσοδα από υπηρεσίες να διατηρούν την ανοδική τους τροχιά και την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών να συνεχίζεται με υψηλούς ρυθμούς.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξήθηκε κατά 3,1%, επίδοση που ευθυγραμμίζεται με τον ετήσιο στόχο του Ομίλου για αύξηση της κερδοφορίας περίπου 3%. Τα συνολικά έσοδα σημείωσαν άνοδο 1%, ενώ, εξαιρουμένης της επίδρασης από τη σταδιακή κατάργηση της διεθνούς χονδρικής μηδενικού περιθωρίου κέρδους, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5%.

Η κινητή τηλεφωνία συνέχισε να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τα έσοδα από υπηρεσίες να ενισχύονται κατά 2% και τις καθαρές προσθήκες συνδρομητών συμβολαίου να φτάνουν τις 49.000 στο τρίμηνο. Θετική ήταν και η εικόνα στη σταθερή τηλεφωνία, όπου τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Data Com, αυξήθηκαν κατά 2,9%.

Ιδιαίτερα ισχυρή παρέμεινε η δυναμική των συνδέσεων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH). Ο Όμιλος πρόσθεσε 52.000 νέους πελάτες σε καθαρή βάση, ανεβάζοντας τη συνολική πελατειακή βάση στις 739.000. Παράλληλα, η διαθεσιμότητα του δικτύου FTTH επεκτάθηκε σε 3 εκατ. σπίτια, εκ των οποίων 2,3 εκατ. διαθέτουν ενεργή γραμμή.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ομίλου βρίσκεται και η εξέλιξη της εμπορικής του ταυτότητας σε Telekom, με στόχο την αξιοποίηση της διεθνούς παρουσίας, της τεχνολογικής τεχνογνωσίας και της καινοτομίας για τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες.

Συνολικά, οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου αποτυπώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του ΟΤΕ, με την ενίσχυση της κερδοφορίας και τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς να αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του.