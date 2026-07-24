Η Uber επένδυσε περίπου 880 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημιστικά την περασμένη χρονιά

Η Omnicom Media διατήρησε και διεύρυνε το ρόλο της ως κύρια εταιρεία διαχείρισης media (Media AOR) της Uber, επεκτείνοντας τη συνεργασία που ξεκίνησε το 2023. Παράλληλα, η WPP Media διατήρησε το χαρτοφυλάκιο της στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) μετά από σχετική περιφερειακή αξιολόγηση.

Με τη νέα συμφωνία, η Omnicom Media θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες μέσων της Uber στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Επιπλέον, αναλαμβάνει και τη Βραζιλία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας ερευνών αγοράς διαφημιστικών agencies COMvergence, η Uber επένδυσε περίπου 880 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημιστικά την περασμένη χρονιά. Η κατανομή της δαπάνης ήταν περίπου 490 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική, 210 εκατ. στην περιοχή EMEA, 140 εκατ. στην APAC και 40 εκατ. στη Λατινική Αμερική.

Η ανανέωση της συνεργασίας έρχεται μετά την απόφαση της Uber τις δραστηριότητες μέσων της Uber στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Επιπλέον, αναλαμβάνει και τη Βραζιλία, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της τον Μάιο να προσθέσει και τις αρμοδιότητες αθλητικού μάρκετινγκ στο αντικείμενο της Omnicom. Η εταιρεία ανέλαβε τον παγκόσμιο ρόλο media agency της Uber το 2023, αντικαθιστώντας την WPP