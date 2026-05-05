Το OPEN συνέχισε τη δυναμική του άνοδο στην τηλεοπτική Ενημέρωση και τον Απρίλιο -μήνα που κυριάρχησαν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αντιπαραθέσεις για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, οι καταγγελίες για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη και η απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, καθώς και οι δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα:

-- Η πρωινή εκπομπή "Ώρα Ελλάδος" με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά ανέβηκε στο 14,6%. Στους άνδρες άνω των 45 ετών το ποσοστό υπερέβη το 18%. Τον περσινό Απρίλιο ο συνολικός μέσος όρος της εκπομπής ήταν 12,4%.

-- Η εκπομπή "10 Παντού" με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου αύξησε την απήχησή της στο 11%. Ειδικά στο ανδρικό κοινό άνω των 45 ετών ξεπέρασε το 15%.

-- Το μεσημεριανό δελτίο με τη Λίνα Δρούγκα έφτασε στο 10%. Στο ανδρικό Πέρυσι ήταν 7,3%.

-- Η απογευματινή εκπομπή "Καθαρές κουβέντες" με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου ανέβηκε στο 8%.

-- Το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου 8,7%. Πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό του ήταν 7%.

-- Άνοδος στο 9% και για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου με τη Ματίνα Παπαδέα. Το περσινό ποσοστό του ήταν 7,3%.

-- Η πρωινή εκπομπή τού Σαββατοκύριακου "Τώρα Μαζί" με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου ανέβηκε στο 14%. Πέρυσι το ποσοστό της ήταν 12%.

-- Η εβδομαδιαία εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων «STATUS QUO» στο 6% (Μαρία Καρχιλάκη, Έφη Κουτσοκώστα, Αργύρη Ντινόπουλο, Θανάση Αυγερινό, Μαρία Ζαχαράκη, Μαρία Αρώνη, Παντελή Βαλασόπουλο, Μαρία Κονταξή, Σάρα Τσέλα, Κωνσταντίνο Μακρή). Πέρυσι το ποσοστό της ήταν 5,2%.

-- Η δις εβδομαδιαία οικονομική εκπομπή «Limit Up» με τον Γιάννη Φώσκολο και τον Αντώνη Κρητικό, 5,5%. Πέρυσι 4,5%.