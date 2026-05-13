Σε συνέχεια της αξιοποίησης της τεχνολογίας DAI (Dynamic Ad Insertion), το OPEN λανσάρει και τη νέα λειτουργία Switch Roll

Το OPEN συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική αναβάθμιση της τηλεοπτικής εμπειρίας, επεκτείνοντας πλέον τις δυνατότητες της Υβριδικής Τηλεόρασης και στις υπόλοιπες ψηφιακές πλατφόρμες μετάδοσης του τηλεοπτικού του σήματος.

Τα διαφημιστικά formats της Υβριδικής Τηλεόρασης του OPEN — όπως L-Banners, Pop-Ups και Violators — θα προβάλλονται πλέον και στο TVOPEN.gr, καθώς και στις live μεταδόσεις του OPEN στο YouTube.

Με αυτή τη νέα δυνατότητα, οι εμπορικές καμπάνιες αποκτούν ενιαία παρουσία σε όλα τα βασικά σημεία επαφής με το κοινό, ενισχύοντας σημαντικά τόσο την προβολή όσο και την αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, σε συνέχεια της αξιοποίησης της τεχνολογίας DAI (Dynamic Ad Insertion), το OPEN λανσάρει και τη νέα λειτουργία Switch Roll. Μέσω του Switch Roll, οι χρήστες που συντονίζονται σε συγκεκριμένες τηλεοπτικές ζώνες του OPEN θα παρακολουθούν αρχικά ένα σύντομο διαφημιστικό βίντεο πριν συνδεθούν με τη γραμμική ροή του σταθμού.

Οι νέες δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης υποστηρίζονται από προηγμένα εργαλεία στόχευσης, όπως location targeting σε επίπεδο πόλης, frequency capping και audience targeting βάσει των ενδιαφερόντων και της συμπεριφοράς θέασης των χρηστών στο περιβάλλον του OPEN.

Με τις νέες αυτές τεχνολογικές εφαρμογές, το OPEN ενισχύει τη θέση του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και digital περιβάλλον, προσφέροντας στους διαφημιζόμενους πιο ευέλικτες, στοχευμένες και αποδοτικές λύσεις προβολής σε όλες τις πλατφόρμες όπου διανέμεται το περιεχόμενό του.