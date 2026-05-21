Το Σάββατο, 23 Μαΐου στις 19:50, με αγαπημένους chefs

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του J2US η Μαρία Μπακοδήμου «μαγειρεύει» κάτι πολύ νόστιμο και για καλό σκοπό. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 19:50 στο OPEN αγαπημένοι chefs έρχονται στο πλατό του Πιο Αδύναμου Κρίκου και δοκιμάζουν τις ικανότητες τους …εκτός κουζίνας αυτή τη φορά.

Ο Χριστόφορος Πέσκιας, ο Τίμος Ζαχαράτος, ο Χρήστος Βέργαδος, ο Ηλίας Καζιόλι, η Γωγώ Δελογιάννη, ο Γκίκας Ξενάκης, ο Δημήτρης Μπέλλος και ο Τζιοβάνι Σκαράτζι αφήνουν για λίγο τις μαγειρικές ποδιές και παίρνουν μία γεύση….. από σκληρό παιχνίδι. Θα πρέπει να απαντήσουν γρήγορα και σωστά στις ερωτήσεις που θα τους κάνει η Μαρία, χωρίς παράλληλα να χάσουν την ψυχραιμία τους σε ένα παιχνίδι γνώσεων, στρατηγικής και γρήγορων αντανακλαστικών.

Θα καταφέρουν να βγουν νικητές και αλώβητοι από τη δοκιμασία ή θα «καούν» και θα αποχωρήσουν;

Οι celebrities παίζουν για καλό σκοπό, διεκδικώντας χρήματα που θα διατεθούν στο Σωματείο εθελοντών «Ο Τοίχος της Καλοσύνης, Δράμας»

Ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος και ποιος θα είναι τελικά «O ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» ;

«O ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» CELEBRITY EDITION! με τη Μαρία Μπακοδήμου».