Το ντοκιμαντέρ "MICHAEL JACKSON: THE TRIAL" αποκαλύπτει αδημοσίευτες ηχογραφήσεις και μαρτυρίες που ακούστηκαν στη δίκη του "Βασιλιά της Ποπ", το 2005.

Το Open, αυτό το Σάββατο, 11 Ιουλίου, στις 20:50, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, φέρνει στο φως τα όσα εκτυλίχθηκαν στην πολύκροτη δίκη του Michael Jackson , μετά από βαριές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, αποκαλύπτει αδημοσίευτες ηχογραφήσεις και μαρτυρίες που σοκάρουν και που ακούστηκαν στη δίκη του "Βασιλιά της Ποπ", το 2005.

17 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Michael Jackson αποκαλύπτεται για πρώτη φορά, μέσα από υλικό που δεν είχε δει ή ακούσει ποτέ το κοινό.

Στον πυρήνα της σειράς ντοκιμαντέρ δεκάδες ώρες ηχογραφημένων συνομιλιών του Τζάκσον με πρόσωπα που σημειώνουν τη ζωή του, στις οποίες ο ίδιος μιλάει ακόμη και για κακοποίηση στην παιδική του ηλικία , αλλά και με τον τότε ανήλικο Γκάβιν Αρβίζο, ο οποίος το 2003 κατήγγειλε ότι ο Τζάκσον. τον κακοποίησε σεξουαλικά στο ράντσο Neverland.

Το Συγκλονιστικό είναι το ανέκδοτο οπτικό υλικό από τη Neverland , όπου ο Jackson και ο ανήλικος Αρβίζο παρουσιάζονται να περιφέρονται χέρι-χέρι στους χώρους του ράντσου.

Το "Michael Jackson: Η δίκη" δεν δίνει εύκολες απαντήσεις. Αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο, αλλά και τη σκληρή αλήθεια πίσω από τον μύθο ενός απόλυτου σταρ. Ενός απομονωμένου και ψυχολογικά συντετριμμένου ανθρώπου, που έγινε πρωταγωνιστής μιας πραγματικής υπόθεσης με πολλά, ακόμη έως σήμερα, σκοτεινά σημεία...

" MICHAEL JACKSON : THE TRIAL " _Σάββατο 11 Ιουλίου στις 20:50 στο OPEN