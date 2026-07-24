Πρώτη θέση και στο κοινό της Θεσσαλονίκης με 27,8% στο σύνολο του κοινού.

Πρώτος στην προτίμηση του κοινού ήρθε ο χθεσινός αγώνας Ντιμανό Κιέβου- ΠΑΟΚ που μεταδόθηκε ζωντανά από το OPEN.

H μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στους προκριματικούς του Europa League κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, φέρνοντας τον αγώνα στην πρώτη θέση στην ώρα μετάδοσής του. Με μέσο όρο 16,8% στο σύνολο του κοινού και 16% στο δυναμικό κοινό 18-54, βγήκε νικητής στο slot του φτάνοντας μέχρι και το 23,3% στο σύνολο και το 22,3% στο 18-54.

Πρωτιά έφερε και σε όλα τα αντρικά κοινά με εξαιρετικά ποσοστά σημειώνοντας στους άνδρες 35-54 μέσο όρο 26% φτάνοντας μέχρι και 39,4%, αλλά και στους άνδρες 25-54 μέσο όρο 23,6% φτάνοντας μέχρι και 38,1%. Την πρώτη θέση πήρε και στους άνδρες 25-44 με μέσο όρο 24,4% και στους άνδρες 18-54 με μέσο όρο 22,3%, φτάνοντας μέχρι και το 35,6%. Πρώτη θέση και στο κοινό της Θεσσαλονίκης με 27,8% στο σύνολο του κοινού.

Τον αγώνα έστω και για 1’ παρακολούθησαν 1.300.000 τηλεθεατές.

Η μάχη του ΠΑΟΚ συνεχίζεται ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη 30 Ιουλίου στις 20:45 στο OPEN.