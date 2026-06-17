Σύμφωνα με το ετήσιο Reuters Institute Digital News Report 2026

Το OPEN θεωρείται το πιο αξιόπιστο Μέσο Ενημέρωσης της Ελλάδας, σύμφωνα με το ετήσιο Reuters Institute Digital News Report 2026, την πιο αναγνωρισμένη διεθνώς συγκριτική έρευνα για την κατανάλωση ειδήσεων και τα Μέσα Ενημέρωσης. Πίσω της βρίσκεται το Reuters Institute for the Study of Journalism του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Συμμετέχουν πανεπιστημιακοί ερευνητές, ειδικοί στα media και το ερευνητικό δίκτυο του Reuters Institute.

Η έρευνα έγινε από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Συμμετείχαν σχεδόν 100.000 ερωτώμενοι σε 48 χώρες. Για την Ελλάδα το δείγμα ήταν 2.015 άτομα.

Το OPEN κέρδισε την πρώτη θέση στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Συγκέντρωσε τις περισσότερες θετικές γνώμες (48%) μεταξύ όλων των Μέσων Ενημέρωσης και τις λιγότερες αρνητικές (21%).

Το ακαδημαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του Reuters Institute της Οξφόρδης χρησιμοποιείται ευρέως από κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, Πανεπιστήμια, ΜΜΕ και ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται σημείο αναφοράς για τη μελέτη των media.