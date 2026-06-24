Μετά και τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, οι αναμετρήσεις της κορυφαίας ελληνικής μπασκετικής διοργάνωσης θα προβάλλονται από την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου έως το 2029.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL για την επόμενη τριετία πέρασαν στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, ύστερα από έντονο παρασκήνιο και σκληρές διαπραγματεύσεις με την ΕΡΤ τις τελευταίες ημέρες. Η συνεργασία της δημόσιας τηλεόρασης με τον ΕΣΑΚΕ ολοκληρώθηκε, ενώ αρχικά η ΕΡΤ δεν έδειξε διάθεση να την ανανεώσει. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην πλευρά του ΣΚΑΪ να καταθέσει πρόταση ύψους 6,2 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, με τα 3,2 εκατ. να προορίζονται για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μετά και τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, οι αναμετρήσεις της κορυφαίας ελληνικής μπασκετικής διοργάνωσης θα προβάλλονται από την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου έως το 2029.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με σκορ 13-0 υπέρ της πρότασης του ΣΚΑΪ, η οποία ήταν οικονομικά ανώτερη.

Παρότι η ΕΡΤ επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση, ο ΣΚΑΪ απάντησε με ακόμη υψηλότερη προσφορά, φτάνοντας συνολικά τα 24 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, δηλαδή 8 εκατ. ευρώ ανά αγωνιστική περίοδο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του τηλεοπτικού σταθμού στον αθλητικό χώρο. Σε λίγες ημέρες θα μεταδώσει τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει τα εντός έδρας παιχνίδια του «τριφυλλιού» στο πρωτάθλημα και εξετάζει την επέκτασή του και σε άλλες διοργανώσεις.

Ήδη έχει επισημοποιηθεί η συμφωνία με την ΕΠΟ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ η νέα πλατφόρμα θεωρείται το επικρατέστερο φαβορί και για την απόκτηση των δικαιωμάτων της Εθνικής Ελλάδας.

Πάντως, μια διαφορετική εικόνα από αυτή που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με το ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος μπάσκετ για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 προκύπτει σύμφωνα με πληροφορίες.

Παρά τους ισχυρισμούς ότι η ΕΡΤ βρέθηκε σε δύσκολη θέση ή έδειξε απροθυμία για τη συνέχιση της συνεργασίας με τον ΕΣΑΚΕ, πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και ότι η δημόσια τηλεόραση όχι μόνο δεν ολιγώρησε, αλλά αντίθετα κινήθηκε εντός των συμφωνημένων πλαισίων σε ότι αφορά την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-2027)

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχε συμφωνία που προέβλεπε τη δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης σύμβασης για ακόμη έναν χρόνο με αύξηση 6% στο συνολικό τίμημα, υπό την προϋπόθεση της κοινής αποδοχής των όρων από ΕΡΤ και ΕΣΑΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ φέρεται να είχε αποδεχθεί και ανέμενε από την ΕΣΑΚΕ την αποδοχή της συμφωνίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο ΕΣΑΚΕ απέστειλε επιστολή προς την ΕΡΤ ζητώντας αύξηση της τάξης του 9,3%, χωρίς να προχωρήσει στην ενεργοποίηση της συμφωνίας για την παράταση της υφιστάμενης σύμβασης. Κατά συνέπεια, το αίτημα του Συνδέσμου αφορούσε ουσιαστικά τη σύναψη νέας συμφωνίας και όχι την επέκταση της ήδη υπάρχουσας.

Η ΕΡΤ ήρθε σε συνεννόηση με τον ΕΣΑΚΕ για αύξηση 9,3% όμως για να υλοποιηθεί απαιτείτο η τήρηση συγκεκριμένων θεσμικών διαδικασιών από την πλευρά της δημόσιας τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, έπρεπε να υπάρξει σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, έγκριση από το ίδιο το Δ.Σ. και στη συνέχεια έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Όμως ο ΕΣΑΚΕ υπαναχώρησε επικαλούμενος καλύτερη πρόταση που δέχθηκε από τον ΣΚΑΙ.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΕΡΤ κατέθεσε και νέα πρόταση προς τον ΕΣΑΚΕ, η οποία προέβλεπε περαιτέρω αυξημένο οικονομικό αντάλλαγμα και μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος. Η πρόταση αυτή περιλάμβανε αύξηση κατά 24% για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κατά 40% για τη σεζόν 2027-2028, σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένα.

Για την ΕΡΤ το ελληνικό μπάσκετ αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα του αθλητικού προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημόσια τηλεόραση ήταν άλλωστε εκείνη που έβαλε στη δεκαετία του ΄80 το ελληνικό μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και για δεκαετίες το υποστηρίζει και το προωθεί συστηματικά.

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μεταδίδει όλους του αγώνες της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών, καθώς και τις αναμετρήσεις του εθνικού πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Επίσης, το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, τους αγώνες της εθνικής ομάδας βόλεϊ αντρών και γυναικών, όπως και το πρωτάθλημα βόλεϊ. Τους αγώνες της εθνικής πόλο αντρών και γυναικών., όπως και το πρωτάθλημα πόλο. Τις ελληνικές και διεθνείς συναντήσεις στίβου καθώς και πλήθος ολυμπιακών αθλημάτων.