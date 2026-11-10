Με κεντρικό μήνυμα «30 Χρόνια δίπλα στη δημιουργία», ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου διοργανώνει εορταστική εκδήλωση τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), παρουσιάζοντας τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του στον χώρο του βιβλίου, του Τύπου και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσίας και δράσης δίπλα στους δημιουργούς, τους εκδότες/-τριες και τους ανθρώπους του βιβλίου και του Τύπου.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επέτειο, διοργανώνει μεγάλη εορταστική εκδήλωση, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με κεντρικό μήνυμα «30 Χρόνια δίπλα στη δημιουργία», θα παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι σταθμοί της 30χρονης πορείας του Οργανισμού, οι δράσεις του και η διαχρονική προσφορά του στον χώρο της δημιουργίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

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