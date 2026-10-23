Ο ΟΣΔΕΛ και 62 Οργανισμοί που εκπροσωπούν ΜΜΕ συνυπογράφουν επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας

Να απορρίψουν τις προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας ζητούν με επιστολή τους προς τους Αυστραλούς πολιτικούς, 63 διεθνείς οργανισμοί Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με επικεφαλής τη News/Media Alliance. Οι αλλαγές τις οποίες η πολιτική ηγεσία της Αυστραλίας θέλει να εφαρμόσει στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, θα επιτρέπουν σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μοντέλων τους. Σε αντάλλαγμα, οι εταιρείες TN θα δωρίζουν ορισμένα ποσά σε ένα χρηματοδοτικό ταμείο, άλλως θα συνάπτουν συμφωνίες με ορισμένο αριθμό δικαιούχων και όχι με όλους.

Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο για τους δημιουργούς στην Αυστραλία όσο και για την εικόνα της χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Βάσει των προτεινόμενων αλλαγών, εταιρείες ΤΝ θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους, πρακτική που αναγκάζει τους κατόχους δικαιωμάτων (σ.σ. δημιουργούς ή κληρονόμους αυτών) να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους. Αυτό υπονομεύει κατακτήσεις δεκαετιών, υποτιμά τα έργα και αναιρεί τη δυνατότητα των δημιουργών να διαπραγματεύονται δίκαιη αποζημίωση για την πρόσβαση και τη χρήση των έργων τους.

Στο μεταξύ, τα τελευταία χρόνια η Αυστραλία έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στην προσπάθεια προστασίας των εκδοτών από τις καταχρηστικές πρακτικές των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στην αγορά, οι δε προσπάθειες αυτές έχουν εμπνεύσει νομοθέτες σε πολλές άλλες χώρες. Συνεπώς, οι προτεινόμενες αλλαγές όχι μόνο θα περιορίσουν σημαντικά τον έλεγχο των εκδοτών επί του περιεχομένου τους στην Αυστραλία, αλλά θα δημιουργήσουν επίσης ένα επικίνδυνο αρνητικό προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο και ενδεχομένως να παραβιαστούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες.

Στην Ελλάδα το ζήτημα της αμοιβής των εκδοτών και των δημιουργών από εταιρείες TN για τη χρήση των έργων τους για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και λοιπών εφαρμογών TN παραμένει σε εκκρεμότητα. Και τούτο παρά το γεγονός ότι τα LLMs φαίνεται να έχουν εκπαιδευτεί και να εξακολουθούν να εκπαιδεύονται και σε ελληνικό περιεχόμενο. Αντιθέτως τεχνολογικοί κολοσσοί επιδιώκουν να αποσπάσουν από τους Έλληνες εκδότες Τύπου τη συναίνεσή τους για τη δωρεάν παραχώρηση του συνόλου του περιεχομένου τους για σκοπούς εκπαίδευσης LLMs μέσω σχετικών όρων σε συμβάσεις που αφορούν άλλες υπηρεσίες, π.χ. συμμετοχή στο πρόγραμμα News Showcase ή ENPs, διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κ.λπ. Εκ των εταιρειών που αναπτύσσουν LLMs, μόνο το Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS AI FACTORY έχει ζητήσει να λάβει άδεια για την εκπαίδευση του LLM, αναπτύσσoντας και σχετικές συζητήσεις μεταξύ δικαιούχων, ΟΣΔΕΛ και Pharos.