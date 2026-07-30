Όπως σημείωσε, είναι μία εκκρεμότητα που είχε άλυτη το κράτος 23 χρόνια

«Mέσα στον Σεπτέμβριο και αμέσως μετά μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία από το ΕΣΡ. Θα κρατήσει κάποιους μήνες. Δεν μπορεί μέσα σε έναν-δύο μήνες να βγάλει τη διαδικασία για όλη την Ελλάδα. Θα το κάνει ανά περιφέρεια. Η Αττική θα τρέξει μόνη της και οι υπόλοιπες ανά δύο ή αν είναι πολύ μικρές ανά τρεις», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα typologies.gr και τον δημοσιογράφο Βασίλη Κουφόπουλο, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τις περιφερειακές άδειες.

Όπως σημείωσε, είναι μία εκκρεμότητα που είχε άλυτη το κράτος 23 χρόνια και δεν ήθελε να αφήσει στον επόμενο μία «καυτή πατάτα» για να τη χειριστεί.

«Είναι μια εκκρεμότητα. Όχι μόνο στους επιχειρηματίες. Είναι στην κοινωνία, στους εργαζόμενους, στους πολίτες, στον Έλληνα φορολογούμενο. Μιλάμε για κρατική διαφήμιση. Η κρατική διαφήμιση δεν είναι κάτι αόριστο, είναι τα λεφτά των ανθρώπων που μας βλέπουν και πήγαιναν χωρίς κριτήριο», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με το σχέδιο νόμου για τις ραδιοφωνικές άδειες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο τον νόμο για τα ραδιόφωνα. «Θα ήθελα ιδανικά να έχουμε και τον χάρτη συχνοτήτων. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να ολοκληρωθεί αυτό τέλος Αυγούστου. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι το αργότερο τον Σεπτέμβριο θα τον έχουμε. Γιατί στα ραδιόφωνα είναι πολύ κρίσιμο αυτό; Γιατί στα ραδιόφωνα ο στόχος μας είναι αυτός ο οποίος έχει μία συχνότητα, έχει τη δυνατότητα εκπομπής για να είμαστε πιο ακριβείς, έχει την προσωρινή άδεια. Είναι αυτό που λέμε νομίμως λειτουργούντες. Οι νομίμως λειτουργούντες, λοιπόν, όπως και στα περιφερειακά κανάλια, αν λειτουργούν για παράδειγμα στη συχνότητα 100,6, 100,9, δεν έχει σημασία τώρα αυτό είναι σημαντικό για τον τίτλο. Δηλαδή η συχνότητα στο ραδιόφωνο παίζει ρόλο. Εκεί, λοιπόν, σκοπεύουμε να νομοθετήσουμε ό,τι κάναμε σε περιφερειακά κανάλια, με μία διαφοροποίηση. Στην πρώτη φάση να έχουν μια προτεραιότητα οι χρήστες, οι νομίμως λειτουργούντες των συχνοτήτων, για να είμαστε και σωστοί στη διατύπωσή μας και αν πληρούν τις προδιαγραφές, ανάλογες με αυτές των καναλιών, να πάρουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, αλλά σε μια λογική των περιφερειακών καναλιών, δηλαδή σε βάθος ετών και αν δεν πληρούν τις προδιαγραφές, αυτές οι συχνότητες που θα μείνουν αδιάθετες, συν τις ήδη αδιάθετες, να προκηρυχθούν στη λογική των περιφερειακών καναλιών. Άρα, τι θέλουμε εμείς; Θέλουμε από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να μας πουν ποιοι εκπέμπουν και πού. Αν δεν μας το πουν αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Αλλά τον νόμο θα τον φέρουμε και μόλις έχουμε και αυτό τον πίνακα, θα προχωρήσουμε», τόνισε.

«Καταφέραμε κάτι και στα περιφερειακά κανάλια, θα το κάνουμε και στα ραδιόφωνα, ο νόμος να μπορεί να εφαρμοστεί ασχέτως σήματος. Αυτήν τη στιγμή, λοιπόν, ο νόμος που έχουμε υπό επεξεργασία -και θεωρώ ότι θα έχουμε σε τελική μορφή τέλος Αυγούστου στο υπουργικό Συμβούλιο και μετά σε διαβούλευση μετά από λίγες εβδομάδες- θα προβλέπει τη διαδικασία αυτή, ασχέτως της εξέλιξης του σήματος», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός, ενώ για τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ επεσήμανε: «Τίποτα από όλα όσα έχουν γραφτεί δεν είναι ακριβώς έτσι, άρα, όλα όσα θα ακουστούν στη ΔΕΘ θα είναι μέτρα που θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά, περισσότερο ή λιγότερο».