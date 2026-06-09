Σήμερα, το λογαριασμό διαχειρίζεται η Dentsu, με την iProspect ως το βασικό agency η οποία συμμετέχει επίσης στο review.

Η Kering, ο γαλλικός όμιλος πολυτελείας που κατέχει την Gucci, ξεκίνησε μια παγκόσμια αναθεώρηση των συνεργασιών της στον τομέα των media, η οποία αφορά το media planning and media buying σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καλύπτει όλα τα brands του ομίλου και όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, και όχι μόνο την Gucci.

Σήμερα, το λογαριασμό διαχειρίζεται η Dentsu, με την iProspect ως το βασικό agency η οποία συμμετέχει επίσης στο review. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των δαπανών, η ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας των brands και η καλύτερη προσαρμογή στις νέες ψηφιακές τάσεις. Σε μια περίοδο όπου ο όμιλος αντιμετωπίζει προκλήσεις ανάπτυξης σε ορισμένα brands, η αναθεώρηση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική του κατεύθυνση.