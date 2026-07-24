Συνεχίζονται οι δικαστικές προσφυγές κατά της συναλλαγής στις ΗΠΑ

Η προσωρινή αναστολή της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery Inc. από την Paramount Skydance Corp. ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρατάθηκε κατά δύο εβδομάδες, έως τις 17 Αυγούστου, από την ομοσπονδιακή δικαστή στην Καλιφόρνια που επιβλέπει τις πολλαπλές νομικές προσφυγές κατά της συμφωνίας.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Araceli Martínez-Olguín, εξέδωσε την παράταση την Πέμπτη. Παράλληλα, παραμένει προγραμματισμένη η ακρόαση της 3ης Αυγούστου, κατά την οποία θα εξεταστεί εάν η συμφωνία θα πρέπει να ανασταλεί περαιτέρω έως τη διεξαγωγή δίκης το επόμενο έτος, με στόχο την οριστική ακύρωσή της.

Κατά την ημερομηνία αυτή, η δικαστής θα ακούσει δύο ξεχωριστές προσφυγές: μία από ομάδα γενικών εισαγγελέων πολιτειών, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, και μία από το Writers Guild of America (WGA).

Τη Δευτέρα, η Martínez-Olguín είχε αρχικά αναστείλει τη συμφωνία για δύο εβδομάδες και είχε ορίσει την ακρόαση της 3ης Αυγούστου. Η διαδικασία αυτή έχει προς το παρόν προγραμματιστεί ως σύντομη ακρόαση αργά το απόγευμα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια.

Ωστόσο, η Paramount επιδιώκει τη διεξαγωγή τριήμερης ακροαματικής διαδικασίας με παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων και καταθέσεις πολλών μαρτύρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στον Αύγουστο.

Η εταιρεία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η συμφωνία θα αντέξει μια νομική πρόκληση, εφόσον της επιτραπεί να παρουσιάσει στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι η συγχώνευση θα προσφέρει στο Χόλιγουντ τον απαραίτητο ανταγωνισμό και θα του επιτρέψει να ανταγωνιστεί καλύτερα τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Netflix Inc. και η Amazon.com Inc.

Οι πολιτείες ανέφεραν στη δικαστή, σε έγγραφο που κατατέθηκε αργά την Πέμπτη, ότι διεξάγουν "παραγωγικές συζητήσεις" με την Paramount και τη Warner. Επιστολή των δικηγόρων της Καλιφόρνιας, η οποία κατατέθηκε εκ μέρους όλων των πολιτειών που έχουν προσφύγει κατά της συμφωνίας, ανέφερε ότι η συμμαχία των πολιτειών δεν θα καταθέσει αίτημα για προκαταρκτική διαταγή αναστολής εντός της νύχτας και ότι θα υποβάλει "κοινή ενημέρωση" προς το δικαστήριο έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η Paramount βρίσκεται σε αγώνα δρόμου με τον χρόνο και πιέζει ώστε οι διαδικασίες να προχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να καταβάλει στους μετόχους της Warner Bros. περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από την 1η Οκτωβρίου και μετά, έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η δέσμευση αυτή της επέτρεψε να ξεπεράσει τη Netflix σε μια έντονη διαδικασία προσφορών για την εταιρεία που κατέχει το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο.

Ωστόσο, η αναμονή έως τη δίκη του Απριλίου και την επακόλουθη δικαστική απόφαση θα μπορούσε να κοστίσει στην Paramount περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εάν η συμφωνία αποτύχει λόγω ανησυχιών για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές θα μπορεί να αποχωρήσει από αυτήν από τον Ιούνιο του 2027, ενώ η Paramount θα οφείλει στη Warner Bros. επιπλέον 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα πλήξει τον ανταγωνισμό στις αγορές κινηματογραφικής διανομής και βασικής καλωδιακής τηλεόρασης, ενώ το Writers Guild υποστηρίζει ότι θα μειώσει τον ανταγωνισμό για τις υπηρεσίες των σεναριογράφων.