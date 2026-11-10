Μετά την επίσημη πρώτη προβολή της στη Θεσσαλονίκη παρουσία των συντελεστών και της διοίκησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η νέα παραγωγή οκτώ επεισοδίων σε σκηνοθεσία Χρήστου Δήμα και σενάριο Σοφίας Σωτηρίου έκανε πρεμιέρα στην ψηφιακή πλατφόρμα του ERTFLIX.

Τα πρώτα δύο επεισόδια της νέας μίνι σειράς της ΕΡΤ «Θάλασσες μας χώρισαν», παρουσιάστηκαν χθες βράδυ σε avant-première, στο πλαίσιο του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από τη σημερινή, επίσημη πρεμιέρα της, στο ERTFLIX.

Η σειρά απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές από δημοσιογράφους και κοινό, που ξεχώρισαν στα σχόλιά τους την κινηματογραφική αισθητική, την υψηλή ποιότητα της εικόνας, τη σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια αλλά και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Η φωτογραφία, η ατμόσφαιρα και η κινηματογραφική προσέγγιση της ιστορίας καθώς και η ποιότητα της παραγωγής συνέβαλαν στη δημιουργία μιας τηλεοπτικής δουλειάς υψηλών προδιαγραφών, μεταφέροντας τους θεατές στη Σύμη, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια μιας άλλης εποχής.Στην προβολή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Άρης Παναγιωτίδης, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3, Χρήστος Καζαντζίδης, ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, η σεναριογράφος Σοφία Σωτηρίου, η συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου Ιφιγένεια Τέκου και οι πρωταγωνιστές Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Νεφέλη Κουρή, Αθηνά Λιμπάντση.

Ο Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης της ΕΡΤ, Δημήτρης Τρέχας καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε απόψε μαζί μας. Με την εξαιρετική αυτή σειρά η ΕΡΤ συνεχίζει να ανεβάζει ψηλά τον πήχη της ελληνικής μυθοπλασίας με παραγωγές που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην τηλεόραση αλλά και στο ERTFLIX, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης, που αποτελεί την πιο δημοφιλή ελληνική πλατφόρμα και διαρκώς εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο. Η ΕΡΤ δεν επέλεξε τυχαία το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την avant premiere της νέας μας σειράς καθώς βρίσκεται κοντά στον σημαντικό αυτό θεσμό στηρίζοντάς τον διαχρονικά και πιστεύει ότι οι “Θάλασσες μας χώρισαν” βρίσκουν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το ιδανικό πλαίσιο προβολής τους, αξιοποιώντας το κύρος και την εμβέλειά του. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ταξιδέψετε μαζί μας με καπετάνιο τον σκηνοθέτη Χρήστο Δήμα σε μια ιστορία το σενάριο της οποίας υπογράφει η Σοφία Σωτηρίου, και βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, ζωντανεύει μέσα από τις ερμηνείες ενός υπέροχου καστ».

Ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας δήλωσε: «Είμαστε μια υπέροχη ομάδα, δουλέψαμε πολύ σκληρά, δε θα είχαμε καταφέρει να έχουμε τέτοιο αποτέλεσμα χωρίς αυτό το εξαιρετικό επιτελείο συνεργατών».

Η συγγραφέας Ιφιγένεια Τέκου εξέφρασε την χαρά της που η δημιουργία της σειράς είχε αφετηρία το βιβλίο της: «δεν πίστευα ποτέ ότι οι “θάλασσές μου” θα γίνονταν “οι θάλασσές μας”! Συγκινήθηκα πάρα πολύ από το αποτέλεσμα”, δήλωσε.



Ο Λεωνίδας Κακούρης είπε: «Ήταν για όλους μας ένα υπέροχο ταξίδι. Παρά τις πολλές δυσκολίες γίναμε όλοι μια γροθιά και οι θάλασσες δεν μας χώρισαν, μας ένωσαν».



Η Κατερίνα Λέχου μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως η πρόκληση σε μια σειρά εποχής είναι να προσεγγίσεις τον ψυχισμό των ανθρώπων και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν για να γίνει πραγματικότητα αυτή η σειρά.

Όλοι οι συντελεστές ευχαρίστησαν θερμά την ΕΡΤ για την συνδρομή και την υποστήριξή της σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή.

Η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων «Θάλασσες μας χώρισαν», βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. Αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γεωργά, η οποία το 1937 εγκαταλείπει την ιταλοκρατούμενη Σύμη και εγκαθίσταται στην Κωνσταντινούπολη, μετά τον άδικο χαμό του μικρού γιου της. Εκεί, ένας απαγορευμένος έρωτας ανατρέπει τις ζωές των δύο αδελφών, της Παρασκευούλας και της Ελπίδας, σε μια διαδρομή που εκτυλίσσεται ανάμεσα στη Σύμη, την Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, με φόντο τις ιστορικές ανακατατάξεις του 20ού αιώνα.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Νεφέλη Κουρή, Αθήνα Λιμπάντση, Γιάννης Κουκουράκης, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Δήμητρα Ματσούκα, Χριστίνα Αλεξανιάν, Σμαράγδα Σμυρναίου, κ.ά.

Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της σειράς «Θάλασσες μας χώρισαν», είναι διαθέσιμα ήδη από σήμερα, στο ERTFLIX ενώ τα επόμενα τέσσερα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα από τις 27/11.