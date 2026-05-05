Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 20:30

Ο Pepper 96,6 ετοιμάζει, αποκλειστικά για τους ακροατές του, ένα ξεχωριστό Pepper Church Session και γίνεται αφορμή για μια μουσική εμπειρία που θα συζητηθεί...

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 20:30, δίνουμε το πολυαναμενόμενο ραντεβού στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί υποδεχόμαστε τη Θεοδοσία Τσάτσου, μια ερμηνεύτρια που δεν μπαίνει σε καλούπια. Κινείται ανάμεσα σε ήχους και διαθέσεις, με μια φωνή που κουβαλά μνήμη και ένστικτό μαζί...

Από τη Μελβούρνη έως τη Θεσσαλονίκη, η διαδρομή της μοιάζει με μια εσωτερική μετατόπιση που βρίσκει διέξοδο στη μουσική, στο σώμα και στον λόγο. Η φωνή της, άλλοτε αιχμηρή και άλλοτε τρυφερή, δεν ερμηνεύει απλώς. Αφηγείται, αποκαλύπτει, δοκιμάζει όρια.

Από την πρώτη της εμφάνιση με τους Μπλε έως την προσωπική της πορεία, δημιουργεί έναν ήχο που δεν υπακούει σε ταμπέλες. Pop, rock, blues και ποιητικά στοιχεία συνυπάρχουν. Στη σκηνή, η παρουσία της είναι βιωματική: μια ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ευθραυστότητα, που μετατρέπει κάθε live σε εμπειρία».