Τι προβλέπει διάταξη που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Ψηφίστηκε χθες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 …, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και λοιπές διατάξεις» διάταξη που προβλέπει παράταση της φορολογικής «ανάσας» για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια, καθώς και νέο τριετές καθεστώς κρατικής ενίσχυσης για τη στήριξή τους.

Ειδικότερα, με το άρθρο 78 παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η αναστολή επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η ισχύουσα εξαίρεση επρόκειτο να λήξει στο τέλος του 2025.

Παράλληλα, το άρθρο 79 εισάγει τη δυνατότητα θέσπισης καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης για όλους τους νομίμως λειτουργούντες περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, από την 1η Ιανουαρίου 2026 και για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την κάλυψη του μηνιαίου κόστους που καταβάλλουν οι σταθμοί προς τον πάροχο δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής για τη μετάδοση του τηλεοπτικού τους σήματος και θα χορηγείται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων σταθμών, με ενιαίους και αντικειμενικούς όρους, στο πλαίσιο των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενστάσεις από την ΟΚΕ

Ωστόσο, επιφυλάξεις διατυπώνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), η οποία σημειώνει ότι η θέσπιση τριετούς καθεστώτος ενίσχυσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συνιστά ουσιαστικά απευθείας επιδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων. Παρότι η ενίσχυση παρουσιάζεται ως ήσσονος σημασίας (de minimis), η καθολική κάλυψη του κόστους ψηφιακής εκπομπής για όλους τους σταθμούς εγείρει ερωτήματα ως προς τη συμβατότητά της με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ΟΚΕ, η επιλογή του κράτους να υποκαταστήσει την υποχρέωση πληρωμής των σταθμών προς ιδιώτη πάροχο δικτύου συνιστά μια ασυνήθιστη παρέμβαση στην αγορά, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει προβληματισμό ως προς τις συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο.