Ο Ted Turner, ο οραματιστής των μέσων ενημέρωσης και φιλάνθρωπος που ίδρυσε το CNN — το πρώτο 24ωρο τηλεοπτικό δίκτυο ειδήσεων που άλλαξε ριζικά τον τρόπο μετάδοσης της ενημέρωσης — πέθανε την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises. Ήταν 87 ετών.

Γεννημένος στο Οχάιο και επιχειρηματίας με έδρα την Ατλάντα, ήταν γνωστός ως «The Mouth of the South» λόγω του ευθύ και συχνά προκλητικού τρόπου έκφρασής του. Δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων που περιλάμβανε τον πρώτο «superstation» καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια, καθώς και αθλητικές ομάδες όπως οι Atlanta Braves.

Ο Turner ήταν επίσης διεθνώς γνωστός ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος που ίδρυσε το United Nations Foundation, ακτιβιστής υπέρ της παγκόσμιας εξάλειψης των πυρηνικών όπλων και περιβαλλοντολόγος. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες γης στις ΗΠΑ και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανεισαγωγή των βισώνων στη Δύση. Δημιούργησε επίσης το παιδικό πρόγραμμα Captain Planet για την ευαισθητοποίηση γύρω από το περιβάλλον.

Ωστόσο, αυτό που τον καθιέρωσε ήταν το τολμηρό του όραμα να μεταδίδονται ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, όλο το 24ωρο — μια ιδέα που τελικά άλλαξε την παγκόσμια ενημέρωση.

Το 1991 ανακηρύχθηκε «Άνθρωπος της Χρονιάς» από το Time magazine για την επιρροή του στη διαμόρφωση των γεγονότων και τη μετατροπή των τηλεθεατών σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας σε 150 χώρες.

Αργότερα πούλησε τα δίκτυά του στη Time Warner και αποσύρθηκε από τον επιχειρηματικό κόσμο, διατηρώντας όμως την υπερηφάνεια του για το CNN, το οποίο χαρακτήριζε «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Ο Mark Thompson, πρόεδρος και CEO του CNN Worldwide, δήλωσε: «Ο Ted ήταν ένας βαθιά αφοσιωμένος ηγέτης, τολμηρός και ατρόμητος, πάντα πρόθυμος να ακολουθήσει το ένστικτό του. Είναι και θα παραμείνει το πνεύμα του CNN. Είναι ο γίγαντας στους ώμους του οποίου στεκόμαστε».

Λίγο πριν κλείσει τα 80 το 2018, ο Turner αποκάλυψε ότι πάσχει από Lewy body dementia, μια προοδευτική εγκεφαλική νόσο. Στις αρχές του 2025 είχε νοσηλευτεί με ήπια pneumonia, πριν αναρρώσει σε κέντρο αποκατάστασης.