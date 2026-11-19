Τον υποδέχτηκαν λίγο πριν από το φινάλε του επεισοδίου ο Ryan Seacrest και η Vanna White

Μια αξέχαστη εμπειρία έζησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης στις ΗΠΑ, καθώς ήταν καλεσμένος στο πλατό του θρυλικού Wheel of Fortune, του τηλεπαιχνιδιού που μεγάλωσε γενιές τηλεθεατών και εδώ και 51 χρόνια προβάλλεται ανελλιπώς, γράφοντας τη δική του τηλεοπτική ιστορία για περισσότερο από μισό αιώνα.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής του Star βρέθηκε στο στούντιο του Wheel of Fortune, σε μια ξεχωριστή τηλεοπτική συνάντηση με δύο εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής τηλεόρασης! Στο επεισόδιο, που προβλήθηκε στις ΗΠΑ την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τον Πέτρο Πολυχρονίδη υποδέχτηκαν λίγο πριν από το φινάλε ο Ryan Seacrest, που ανέλαβε την παρουσίαση το 2024 και η Vanna White, η οποία εδώ και 44 χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του παιχνιδιού.

Για τον Πέτρο Πολυχρονίδη, που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ελληνικό Τροχό της Τύχης, η εμπειρία αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, όπως έγραψε στον instagram λογαριασμό του:

«Και κάπως έτσι έζησα την πιο σημαντική επαγγελματική μου στιγμή. Μια στιγμή που ποτέ δεν είχα καν φανταστεί. Καλεσμένος στον προπάτορα των Τροχών της Τύχης παγκοσμίως, τον αμερικανικό!

Με το άγχος στα ύψη, μπροστά στους δέκτες 8 εκατομμυρίων τηλεθεατών, δίπλα στον χολιγουντιανό Ryan Seacrest και τη θρυλική Vanna White, να εκπροσωπώ το Star και τον ελληνικό Τροχό, ως μία από τις μακροβιότερες διεθνείς εκδοχές του παιχνιδιού.

Κουβάλησα μέσα μου ως εκεί τους δεκάδες συνεργάτες μου, από την παραγωγή μέχρι το τμήμα καθαριότητας, που για 13 σεζόν φροντίζουν ώστε να παρουσιάζουμε καθημερινά ένα όμορφο, τηλεοπτικό οικογενειακό πρόγραμμα στους Έλληνες τηλεθεατές.

Σας ευχαριστώ όλους. Η τιμή ανήκει σε εσάς!».

Ο Τροχός της Τύχης μπορεί να… γυρίζει σε διαφορετικές ηπείρους και χώρες, όμως η αγάπη του κοινού για το παιχνίδι δεν γνωρίζει σύνορα και είναι παντού ίδια.

Γιατί ο Τροχός της Τύχης δεν έχει ηλικία. Είναι διαχρονικός. Ανανεώνεται, εξελίσσεται, κερδίζει συνεχώς νέους, φανατικούς φίλους και για αυτό αποτελεί παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο.