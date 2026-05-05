Η Pinterest ανακοίνωσε τη Δευτέρα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη. Η μετοχή εκτοξεύθηκε κατά 15% μετά την ανακοίνωση.

Κέρδη ανά μετοχή: 27 σεντ (προσαρμοσμένα) έναντι 23 σεντ που αναμένονταν

Έσοδα: 1,01 δισ. δολάρια έναντι 966 εκατ. δολαρίων που αναμένονταν

Οι πωλήσεις της Pinterest στο πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, ενώ η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ζημιές 73,59 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 12 σεντ ανά μετοχή. Ένα χρόνο νωρίτερα, η εταιρεία κοινωνικών μέσων είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 8,92 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 1 σεντ ανά μετοχή.

Η Pinterest ανέφερε ότι τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1,13 και 1,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υψηλότερα από τα 1,11 δισεκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε η Wall Street.

Η εταιρεία δήλωσε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) για το δεύτερο τρίμηνο θα κυμανθούν μεταξύ 256 και 276 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτές ανέμεναν 261 εκατομμύρια δολάρια EBITDA για το δεύτερο τρίμηνο.

Το EBITDA της Pinterest για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 207 εκατομμύρια δολάρια, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 176 εκατομμύρια δολάρια.

Οι παγκόσμιοι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 631 εκατομμύρια, σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα παγκόσμια μέσα έσοδα ανά χρήστη για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 1,61 δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street για 1,54 δολάρια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι κατέβαλε περίπου 465,1 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως σε μετρητά, για την εξαγορά της tvScientific τον Φεβρουάριο, η οποία εξειδικεύεται στην ανάλυση διαφημίσεων σε συνδεδεμένες τηλεοράσεις (CTV).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pinterest, Bill Ready, δήλωσε στους αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης αποτελεσμάτων ότι η εξαγορά στοχεύει «να επεκτείνει τη μοναδική πρόθεση καταναλωτή, τα σήματα και τα κοινά της Pinterest πέρα από τις ιδιόκτητες πλατφόρμες της, ώστε να υποστηρίξει υψηλής απόδοσης καμπάνιες CTV».

Πριν από την τρέχουσα περίοδο, η Pinterest είχε αποτύχει να πετύχει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή για πέντε συνεχόμενα τρίμηνα και είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι οι αυστηροί δασμοί του Προέδρου Donald Trump, που επηρέασαν αρνητικά μεγάλους λιανοπωλητές, έπληξαν τη διαφημιστική της δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

«Συνολικά, οι μεγάλοι λιανοπωλητές παρέμειναν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, αλλά οι βελτιώσεις της πλατφόρμας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των βελτιστοποιήσεων προσφορών που προσφέραμε σε αυτούς τους διαφημιζόμενους, άρχισαν να αντισταθμίζουν εν μέρει αυτή την πίεση προς το τέλος του τριμήνου», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Pinterest, Julia Donnelly.

Η Donnelly ανέφερε ότι η εταιρεία «παρακολουθεί τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», αλλά μέχρι στιγμής έχει δει μικρή επίδραση στη συνολική διαφημιστική της δραστηριότητα.

Ωστόσο, σημείωσε ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, επισημαίνοντας την επίδραση στην περιοχή «υπόλοιπου κόσμου» και στην Ευρώπη, «όπου περιορίζεται κυρίως σε συγκεκριμένους κλάδους που επηρεάζονται από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου».