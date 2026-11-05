Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις

Μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες και δυνατά ντέρμπι από όλο το φάσμα των σπορ παίρνουν θέση και τον Νοέμβριο στο MEGA News.

Στο πλούσιο πρόγραμμα ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Το Champions League Πόλο Ανδρών, η κορυφαία στιγμή του υδάτινου ομαδικού αθλητισμού, και το UEFA Women’s Champions League, στο ποδόσφαιρο, ξεχωρίζουν στο καλεντάρι του μήνα με καθηλωτικές αναμετρήσεις από την ευρωπαϊκή σκηνή.

Το MEGA News παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς για τους φίλους του αθλητισμού, μεταφέροντας ζωντανά τα μεγάλα ντέρμπι και σε πόλο, βόλεϊ, χάντμπολ και μπάσκετ. Οι ελληνικές ομάδες δίνουν τη δική τους μάχη για διάκριση εντός και εκτός συνόρων, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις.

Ένας γεμάτος Νοέμβριος με ξεχωριστά αθλητικά ραντεβού, που συνδυάζει την αίγλη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.

Το καλεντάρι των αναμετρήσεων για τον Νοέμβριο:

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 18:00 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | Α1 Πόλο ανδρών. Περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης. Ρεπορτάζ: Θέμης Σωτηρόπουλος, Βιδιάνος Ρούσσος

Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 19:30 | Ολυμπιακός - Σαμπαντέλ | Champions League Πόλο ανδρών. Περιγράφουν οι Παναγιώτης Περπερίδης και Θέμης Σωτηρόπουλος.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 19:45 | Μπαρτσελόνα - Άρσεναλ | UEFA Champions League Ποδόσφαιρο γυναικών. Περιγράφουν οι Θέμης Σωτηρόπουλος και Βιδιάνος Ρούσσος.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 18:00 | Ολυμπιακός - Άρης | Volley League γυναικών. Περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 19:30 | Ολυμπιακός - Ανόβερο | Champions League Πόλο ανδρών. Περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 22:00 | Άρσεναλ – Λυών | UEFA Champions League Ποδόσφαιρο γυναικών. Περιγράφουν οι Θέμης Σωτηρόπουλος και Βιδιάνος Ρούσσος.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 18:00 | Ολυμπιακός - ΑΕΚ | Volley League γυναικών Περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 19:00 | Ολυμπιακός - Σλέζα | EuroCup Μπάσκετ γυναικών. Περιγράφει ο Γιάννης Λιόντος.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 16:30 | Ολυμπιακός – Σλόγκα Ντόμποϊ | EHF Cup Χάντμπολ ανδρών. Περιγράφει ο Δήμος Μπουλούκος.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 16:00 | Ολυμπιακός - Πανιώνιος | Α1 Πόλο ανδρών. Περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 18:30 | Ολυμπιακός - Τεράσα | Champions League Πόλο γυναικών. Περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

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