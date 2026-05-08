Η ευρωπαϊκή χαρτογράφηση της ιδιοκτησίας, οι µεγάλοι όµιλοι και το στοίχηµα της διαφάνειας.

Γράφει η Σόνια Χαϊµαντά

Η συζήτηση για τα µέσα ενηµέρωσης στην Ελλάδα είναι σχεδόν πάντα φορτισµένη. Άλλοτε γίνεται µε όρους πολιτικής αντιπαράθεσης, άλλοτε µε λεκτικό επιχειρηµατικής ισχύος και άλλοτε µε όρους εµπιστοσύνης του κοινού απέναντι στην ενηµέρωση. Πίσω όµως από τις καθηµερινές εντάσεις, τις συγκρούσεις των καναλιών, τις αλλαγές σε τίτλους εφηµερίδων και την άνοδο των ψηφιακών πλατφορµών, υπάρχει ένα πιο θεµελιώδες ερώτηµα: Ποιος ελέγχει πραγµατικά τα ελληνικά µέσα ενηµέρωσης;

Η έκθεση του Euromedia Ownership Monitor (EurOMo) 2025 για την Ελλάδα επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα µε συστηµατικό και στέρεο τρόπο. Πρόκειται για µια ερευνητική χαρτογράφηση της ιδιοκτησίας των µέσων, ενταγµένη σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, µε στόχο να καταγραφούν οι βασικοί όµιλοι, οι ιδιοκτησιακές δοµές, οι πραγµατικοί δικαιούχοι, όπου µπορούν να εντοπιστούν, οι διασυνδέσεις µε άλλους οικονοµικούς κλάδους και τα κενά που παραµένουν στη διαφάνεια.

Την ελληνική έκθεση υπογράφουν τρεις κορυφαίοι πανεπιστηµιακοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο των µέσων, της επικοινωνίας και της δηµοσιογραφίας: ο Στυλιανός Παπαθανασόπουλος, καθηγητής Οργάνωσης και Πολιτικής των ΜΜΕ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ο Αχιλλέας Καραδηµητρίου, επίκουρος καθηγητής ∆ηµοσιογραφίας και Παραγωγής Ειδησεογραφικού Περιεχοµένου στο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου, και η Αικατερίνη Σταυριανέα, επίκουρη καθηγήτρια ∆ιαφηµιστικής Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων, στο Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ. Η σηµασία της µελέτης βρίσκεται ακριβώς στη µεθοδολογική της ψυχραιµία: ∆εν επιχειρεί να «δικάσει» πρόσωπα ή επιχειρηµατίες, αλλά να καταγράψει τη δοµή µιας αγοράς που παραµένει κοµβική για τη λειτουργία της δηµοκρατικής δηµόσιας σφαίρας.

Έντονη συγκέντρωση

Η κεντρική διαπίστωση της έκθεσης είναι ότι η ελληνική αγορά µέσων ενηµέρωσης παραµένει έντονα συγκεντρωµένη. Ένας περιορισµένος αριθµός µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων ελέγχει σηµαντικό µέρος της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του έντυπου Τύπου και των ψηφιακών µέσων. Η συγκέντρωση αυτή δεν είναι µόνο οριζόντια, δηλαδή δεν αφορά µόνο την κατοχή πολλών µέσων του ίδιου τύπου. Είναι και διαµεσική: οι ίδιοι όµιλοι έχουν παρουσία ταυτόχρονα στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, στον Τύπο, στο Ραδιόφωνο ή στην παραγωγή περιεχοµένου.

Η σύνδεση µε άλλους κλάδους

Ακόµη πιο κρίσιµο, όµως, είναι ότι η ιδιοκτησία των µέσων συνδέεται µε άλλους ισχυρούς κλάδους της οικονοµίας. Η ναυτιλία, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, τα λιµάνια, τα ακίνητα και ο επαγγελµατικός αθλητισµός εµφανίζονται επανειληµµένα ως πεδία δραστηριότητας των ίδιων επιχειρηµατικών οικοσυστηµάτων που ελέγχουν µέσα ενηµέρωσης. Αυτό δεν παρουσιάζεται στην έκθεση ως ελληνική εξαίρεση χωρίς ιστορικό πλαίσιο. Αντιθέτως, εντάσσεται στο λεγόµενο «Μεσογειακό/Πολωµένο Πλουραλιστικό» µοντέλο µέσων, όπου η πολιτικοποίηση της ενηµέρωσης, η κρατική εµπλοκή, οι στενές σχέσεις οικονοµικών και πολιτικών ελίτ και η καθυστερηµένη βιοµηχανική ανάπτυξη του Τύπου, έχουν διαµορφώσει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον λειτουργίας.

Η έκθεση καταγράφει πρώτο τον όµιλο Alter Ego Media, ο οποίος ελέγχεται από τον Ευάγγελο Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης αναφέρεται ως τελικός πραγµατικός δικαιούχος, φυσικό πρόσωπο µε ευρύτερη δραστηριότητα στη ναυτιλία και στον επαγγελµατικό αθλητισµό. Στο µιντιακό πεδίο, η Alter Ego Media περιλαµβάνει το MEGA, θεµατικά τηλεοπτικά κανάλια, τον ραδιοφωνικό σταθµό My Radio 104.6, ιστορικούς τίτλους του έντυπου Τύπου όπως Τα Νέα και Το Βήµα, καθώς και ψηφιακές πλατφόρµες όπως το in.gr και το ot.gr. Η σηµασία της καταγραφής δεν βρίσκεται µόνο στο µέγεθος του οµίλου, αλλά στο ότι πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγµα συνύπαρξης µέσων ενηµέρωσης µε ισχυρά εξωµιντιακά συµφέροντα. Η έκθεση ωστόσο σηµειώνει ότι ο τελικός πραγµατικός δικαιούχος είναι δηµόσια ορατός.

Σηµαντική θέση στην ελληνική αγορά κατέχει και ο Antenna Group, ιδιοκτησίας της οικογένειας Κυριακού µέσω του K Group. Η έκθεση καταγράφει την οικογένεια Κυριακού ως τελικό πραγµατικό δικαιούχο, µε κλειστή οικογενειακή δοµή ελέγχου. Ο όµιλος περιλαµβάνει τον ANT1, το Μακεδονία TV, την πλατφόρµα ANT1+, ραδιοφωνικούς σταθµούς όπως ο Easy 97.2 και ο Ρυθµός 94.9, καθώς και ψηφιακές πλατφόρµες. Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει δραστηριότητα στη µουσική βιοµηχανία µέσω της Heaven Music και διεθνή τηλεοπτικά περιουσιακά στοιχεία, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εδώ η εικόνα είναι διαφορετική από περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης προέρχεται από τη ναυτιλία ή την ενέργεια: ο Antenna εµφανίζεται ως ένας οικογενειακά ελεγχόµενος µιντιακός όµιλος µε µακρά πορεία στον ίδιο τον κλάδο των µέσων, αλλά και µε διεθνή επέκταση.

Ο Όµιλος ΣΚΑΪ καταγράφεται στην έκθεση ως συνδεδεµένος µε τη News Dot Com Α.Ε. και τη σφαίρα επιρροής του Ιωάννη Αλαφούζου, ο οποίος αναφέρεται ως τελικός πραγµατικός δικαιούχος. Ο ΣΚΑΪ περιλαµβάνει τηλεοπτικό σταθµό, ραδιόφωνο, τον ΣΚΑΪ 100.3, τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 και ψηφιακά µέσα όπως το skai.gr και το skaitv.gr. Τα διατοµεακά συµφέροντα που καταγράφονται αφορούν τη ναυτιλία και τον επαγγελµατικό αθλητισµό. Η έκθεση σηµειώνει ότι ο τελικός δικαιούχος συνάγεται από εταιρικά αρχεία και όχι από ρητή δηµόσια γνωστοποίηση. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι αναδεικνύει τη διαφορά ανάµεσα στη γνώση που µπορεί να αποκτήσει κάποιος µέσα από έρευνα και στην πληροφορία που είναι άµεσα διαθέσιµη στον πολίτη ή στον αναγνώστη.

Ξεχωριστά από τον ΣΚΑΪ καταγράφεται η Καθηµερινή Α.Ε., µε βασικό πρόσωπο τον Θεµιστοκλή Αλαφούζο και την οικογένεια Αλαφούζου. Η Καθηµερινή αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους εκδοτικούς οργανισµούς της χώρας, µε έντυπη και ψηφιακή παρουσία στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η έκθεση διευκρινίζει ότι πρόκειται για ξεχωριστή νοµική οντότητα από τον ΣΚΑΪ, αλλά εντάσσει και αυτή την περίπτωση στο ευρύτερο πλαίσιο οικογενειακού ελέγχου και διασύνδεσης µε τη ναυτιλία. Η διάκριση αυτή είναι σηµαντική, καθώς αποφεύγει την απλούστευση και δείχνει ότι η χαρτογράφηση της ιδιοκτησίας των µέσων απαιτεί προσοχή στις νοµικές δοµές, όχι µόνο στα γνωστά επώνυµα.

Η περίπτωση του Alpha TV είναι από τις πιο σύνθετες. Σύµφωνα µε την έκθεση, ο Alpha ελέγχεται από τη United Media Sàrl κατά 50% και τη Motor Oil Hellas κατά 50%. Οι τελικοί πραγµατικοί δικαιούχοι προσδιορίζονται ως τα κεφάλαια της BC Partners, έµµεσα µέσω της United Group, και η οικογένεια Βαρδινογιάννη, µέσω της Motor Oil. Η δραστηριότητα του Alpha αφορά την ελεύθερη τηλεόραση εθνικής εµβέλειας, ενώ τα διατοµεακά συµφέροντα συνδέονται µε τις τηλεπικοινωνίες, τα µέσα και την ενέργεια. Η έκθεση τονίζει τη σηµασία αυτής της περίπτωσης λόγω της σύνθετης ιδιοκτησιακής αλυσίδας, της διασυνοριακής διάστασης και της εµπλοκής ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγµα της νέας εποχής των µέσων, όπου η ιδιοκτησία δεν είναι µόνο εθνική ή οικογενειακή, αλλά και διασυνοριακή, χρηµατοοικονοµική και πολυεπίπεδη.

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη εµφανίζεται επίσης στην περίπτωση του Star Channel, µέσω της Νέας Τηλεόρασης Α.Ε.. Η έκθεση καταγράφει την οικογένεια ως τελικό πραγµατικό δικαιούχο και συνδέει τη µιντιακή δραστηριότητα µε τον ενεργειακό τοµέα, ειδικά µε τη Motor Oil Hellas. Σηµειώνεται ότι η ιδιοκτησία είναι διαφανής στο άµεσο επίπεδο, ενώ γίνεται αναφορά σε εταιρικά οχήµατα, όπως η Paxana Holdings Ltd. και άλλες δοµές συνδεδεµένες µε την οικογένεια. Η διπλή παρουσία της οικογένειας Βαρδινογιάννη, στο Star και στον Alpha µέσω Motor Oil, αποτυπώνει τη σηµασία του ενεργειακού κεφαλαίου στο µιντιακό πεδίο.

Στην έκθεση περιλαµβάνεται και το OPEN TV / Dimera Media, µε τελικό πραγµατικό δικαιούχο τον Ιβάν Σαββίδη. Ο Σαββίδης καταγράφεται ως φυσικό πρόσωπο µε δραστηριότητες σε λιµάνια, ακίνητα και επαγγελµατικό αθλητισµό. Το OPEN λειτουργεί ως εθνικός τηλεοπτικός σταθµός ελεύθερης µετάδοσης, ενώ στο ίδιο πεδίο αναφέρεται και το ψηφιακό ethnos.gr. Η έκθεση σηµειώνει ότι η έντυπη έκδοση της εφηµερίδας Έθνος έχει διακοπεί, αλλά το ψηφιακό µέσο παραµένει ενεργό. Και εδώ η ιδιοκτησία των µέσων εµφανίζεται ως τµήµα ενός ευρύτερου επιχειρηµατικού σχήµατος, όχι ως µεµονωµένη εκδοτική δραστηριότητα.

Η United Group / United Media - Nova παρουσιάζεται ως διασυνοριακός όµιλος, ελεγχόµενος κυρίως από κεφάλαια της BC Partners, µε αναφερόµενο µειοψηφικό ποσοστό του Dragan Šolak. Η δραστηριότητα περιλαµβάνει συνδροµητική τηλεόραση, OTT υπηρεσίες, θεµατικά κανάλια και ψηφιακές πύλες, ενώ τα διατοµεακά συµφέροντα σχετίζονται µε τις τηλεπικοινωνίες. Η σηµασία της United Group δεν περιορίζεται στη Nova. Μέσω της United Media έχει έµµεση επιρροή στον Alpha TV, γεγονός που εντάσσεται στο ευρύτερο µοντέλο «τηλεπικοινωνίες-µέσα». Η έκθεση παρουσιάζει αυτό το µοντέλο ως βασική εξέλιξη στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν διανέµουν απλώς περιεχόµενο, αλλά αποκτούν ή συνδιαχειρίζονται και µέσα ενηµέρωσης.

Αντίστοιχο παράδειγµα κάθετης ολοκλήρωσης αποτελεί η Cosmote TV, στο πλαίσιο της COSMOTE TELEKOM, πρώην ΟΤΕ. Η έκθεση εξηγεί ότι η Cosmote ελέγχει δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αλλά και πλατφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης και streaming. ∆ιαθέτει θεµατικά κανάλια, όπως Cosmote Sport, Cinema, Series και History, και λειτουργεί παράλληλα ως συγκεντρωτής τρίτων υπηρεσιών, όπως το Netflix. Η βασική ιδέα είναι ότι η αγορά των µέσων δεν αφορά πλέον µόνο το ποιος έχει κανάλι ή εφηµερίδα, αλλά και το ποιος ελέγχει τη διανοµή, τις πλατφόρµες, τις εφαρµογές και τα πακέτα περιεχοµένου.

Η δηµόσια ραδιοτηλεόραση ΕΡΤ καταγράφεται µε διαφορετικό τρόπο. Ως δηµόσια οντότητα, δεν έχει ιδιώτη τελικό πραγµατικό δικαιούχο. Ο ιδιοκτήτης είναι η Ελληνική ∆ηµοκρατία. Η ΕΡΤ περιλαµβάνει δηµόσια τηλεόραση, ραδιόφωνο, ψηφιακές ειδήσεις και την πλατφόρµα ERTFLIX. Η έκθεση αναγνωρίζει τη σηµαντική της παρουσία, σηµειώνει όµως ότι τα δηµόσια µέσα στην Ελλάδα παραδοσιακά αντιµετωπίζονται από το κοινό µε µειωµένη αξιοπιστία λόγω των συνδέσεών τους µε την κυβέρνηση. Αυτό δεν αφορά ιδιοκτησιακή αδιαφάνεια µε την ιδιωτική έννοια, αλλά ζήτηµα θεσµικής ανεξαρτησίας, διοίκησης και δηµόσιας εµπιστοσύνης.

Αντίστοιχα, το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων καταγράφεται ως δηµόσιος φορέας, µε ιδιοκτήτη την Ελληνική ∆ηµοκρατία. Η έκθεση το αντιµετωπίζει εκτός του κλασικού εµπορικού κινδύνου ιδιοκτησίας, αλλά εντός του ειδικού πλαισίου που αφορά τα δηµόσια πρακτορεία και τη διακυβέρνησή τους.

Σηµαντική είναι και η περίπτωση της Ναυτεµπορικής, η οποία ανήκει στη Zofrank Holdings, µε τελικό πραγµατικό δικαιούχο τον ∆ηµήτρη Μελισσανίδη. Ο ∆. Μελισσανίδης καταγράφεται ως φυσικό πρόσωπο µε δραστηριότητες στην ενέργεια και τα logistics. Η Ναυτεµπορική περιλαµβάνει έντυπο, ψηφιακό µέσο και τη Naftemporiki TV, η οποία περιγράφεται ως περιφερειακής εµβέλειας και ελεύθερης µετάδοσης από το 2025. Η ίδια επιχειρηµατική παρουσία εµφανίζεται και στην περίπτωση της Εφηµερίδας των Συντακτών, η οποία, σύµφωνα µε την έκθεση, πέρασε το 2025 από το συνεταιριστικό µοντέλο εργαζοµένων σε πλειοψηφικό έλεγχο 51% από τον ∆ηµήτρη Μελισσανίδη. Αυτό αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία της µελέτης, διότι δείχνει την υποχώρηση ενός εναλλακτικού µοντέλου ιδιοκτησίας µέσα σε µια αγορά κυριαρχούµενη από εταιρικές και επιχειρηµατικές δοµές.

Οι pure digital players

Η έκθεση καταγράφει επίσης καθαρά ψηφιακούς ή κυρίως ψηφιακούς παίκτες. Η 24MEDIA συνδέεται µε τον Δηµήτρη Μάρη και περιλαµβάνει µέσα όπως το News247, το Sport24, το Contra, το Ladylike και το OneMan. Η DPG Digital Media συνδέεται µε τον ∆ηµήτρη Γιαννακόπουλο και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το CNN Greece, το Newsbomb και lifestyle portals. Το Real Group συνδέεται µε τον Νίκο Χατζηνικολάου και συνεργάτες, µε παρουσία στο ραδιόφωνο, στον Τύπο και στο διαδίκτυο. Το Proto Thema Publishing καταγράφεται ως περίπτωση όπου οι τελικοί πραγµατικοί δικαιούχοι δεν είναι σαφώς δηµόσια ορατοί, παρότι το µέσο είναι σηµαντικό στον έντυπο και ψηφιακό Τύπο. Το Parapolitika Media Group συνδέεται µε τον Γιάννη Κουρτάκη, µε δραστηριότητα στο ραδιόφωνο, στον εβδοµαδιαίο Τύπο και στα ψηφιακά µέσα.

Αυτή η αναλυτική καταγραφή αποτυπώνει ένα µιντιακό σύστηµα όπου η ιδιοκτησία είναι σε αρκετές περιπτώσεις αναγνωρίσιµη, αλλά όχι πάντα άµεσα και συστηµατικά δηµοσιοποιηµένη. Εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά συµπεράσµατα της έκθεσης: H Ελλάδα δεν στερείται πλήρως δεδοµένων, αλλά ενιαίας, εύχρηστης, διασυνδεδεµένης και δηµόσιας εικόνας για το ποιος ελέγχει τι.

Το πρόβληµα της διαφάνειας είναι πολυεπίπεδο. Τα περισσότερα εµπορικά µέσα, σύµφωνα µε την έκθεση, δεν διαθέτουν ειδική ενότητα στους ιστότοπούς τους όπου να προσδιορίζονται καθαρά οι πραγµατικοί δικαιούχοι, όπως απαιτεί πλέον το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ελευθερία των Μέσων, το EMFA. Συνήθως αναφέρονται η νοµική οντότητα, ο διαχειριστής, ο διευθυντής, ο αρχισυντάκτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπος. Αυτά όµως δεν αρκούν για να γνωρίζει ο πολίτης την πλήρη αλυσίδα ιδιοκτησίας.

Η διάκριση ανάµεσα στον ιδιοκτήτη κατά το νόµο, στο µέτοχο, στο εταιρικό όχηµα και στον πραγµατικό δικαιούχο, είναι κρίσιµη. Σε µια αγορά µε holding, διεθνείς συµµετοχές, private equity και σύνθετες εταιρικές αλυσίδες, η απλή αναγραφή µιας εταιρικής επωνυµίας δεν απαντά στο ερώτηµα του τελικού ελέγχου. Η έκθεση αναγνωρίζει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο δικαιούχος είναι αναγνωρίσιµος, αλλά επισηµαίνει ότι αυτό συχνά προκύπτει από εταιρικά έγγραφα και όχι από απλή, άµεση και δηµόσια δήλωση στα ίδια τα µέσα.

Ο κατακερµατισµός των µητρώων

Το πρόβληµα επιδεινώνει η αποσπασµατικότητα των µητρώων. Υπάρχει το Μητρώο Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, υπάρχει το ΓΕΜΗ, υπάρχουν εταιρικές ανακοινώσεις, υπάρχουν αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού και υπάρχει και το µητρώο πραγµατικών δικαιούχων. Όµως αυτά τα συστήµατα δεν λειτουργούν ως µία ενιαία διαλειτουργική βάση. ∆εν υπάρχει δηλαδή ένα δηµόσιο εργαλείο που να επιτρέπει εύκολα σε έναν πολίτη, δηµοσιογράφο ή ερευνητή να δει συνολικά «ποιος ελέγχει ποιο µέσο».

Ιδιαίτερη σηµασία έχει και η απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2022, η οποία περιόρισε την απεριόριστη δηµόσια πρόσβαση στα µητρώα πραγµατικών δικαιούχων. Η έκθεση σηµειώνει ότι αυτό δυσκολεύει την ανεξάρτητη επαλήθευση σύνθετων ιδιοκτησιακών αλυσίδων. Με άλλα λόγια, η προστασία προσωπικών δεδοµένων και η ανάγκη διαφάνειας συγκρούονται σε ένα κρίσιµο πεδίο: στο ποιος µπορεί να ερευνήσει αποτελεσµατικά την ιδιοκτησία εταιρειών που ελέγχουν µέσα ενηµέρωσης.

Σε αυτό το περιβάλλον έρχεται η European Media Freedom Act, ο Κανονισµός για την Ελευθερία των Μέσων. Από τις 8 Αυγούστου 2025, τα µέσα ενηµέρωσης στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να καθιστούν εύκολα προσβάσιµες πληροφορίες για την ιδιοκτησία τους, τους άµεσους και έµµεσους ιδιοκτήτες και τους πραγµατικούς δικαιούχους. Στην Ελλάδα, ο Νόµος 5253/2025 επιχειρεί να οργανώσει την εθνική εφαρµογή του ευρωπαϊκού πλαισίου. Ορίζει ρόλους για το ΕΣΡ, προβλέπει δηµόσιο µητρώο ιδιοκτησίας µέσων, ενισχύει την εποπτεία της κρατικής διαφήµισης και εισάγει µηχανισµούς προστασίας της συντακτικής ανεξαρτησίας.

Ωστόσο, η έκθεση είναι σαφής: το ζήτηµα δεν είναι µόνο η ύπαρξη νόµων. Η ουσιαστική πρόκληση είναι η εφαρµογή. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη ένα πλέγµα κανόνων, αλλά η αποτελεσµατικότητα των κανόνων αυτών εξαρτάται από την ικανότητα των θεσµών να εποπτεύουν, να ενηµερώνουν τα δεδοµένα, να επιβάλλουν κυρώσεις και να δηµιουργούν πραγµατική δηµόσια πρόσβαση. Η «τυπική διαφάνεια» δεν αρκεί αν ο πολίτης χρειάζεται εξειδικευµένες γνώσεις για να καταλάβει την ιδιοκτησιακή δοµή ενός µέσου.

Η κρατική διαφήµιση αποτελεί ακόµη ένα κρίσιµο πεδίο. Η έκθεση αναφέρει την πλατφόρµα e-Pasithea, η οποία λειτουργεί ως επίσηµο σηµείο δηµοσίευσης σχετικών έργων. Ωστόσο, επισηµαίνει ότι δεν παρέχει συνολική, συγκρίσιµη και ιστορική εικόνα ανά µέσο και ανά έτος. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι εύκολο να δει κανείς πόσα χρήµατα λαµβάνει κάθε µέσο από κρατική διαφήµιση σε βάθος χρόνου. Σε µια αγορά όπου η οικονοµική βιωσιµότητα των µέσων είναι συχνά εύθραυστη, η διαφάνεια στη διανοµή κρατικών πόρων δεν είναι λεπτοµέρεια· είναι παράγοντας που επηρεάζει τον ανταγωνισµό, την ανεξαρτησία και την εµπιστοσύνη.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το ζήτηµα των οικονοµικών δεδοµένων. Η έκθεση σηµειώνει ότι µεγάλοι τηλεοπτικοί, εκδοτικοί και ραδιοφωνικοί οργανισµοί δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις σε κάποιο βαθµό συστηµατικά. Αντίθετα, µικρότερα ψηφιακά µέσα ή ραδιοφωνικά σχήµατα δεν δηµοσιεύουν πάντα οικονοµικά δεδοµένα, ενώ σε περιπτώσεις οµίλων µε offshore ή ξένες µητρικές εταιρείες η πρόσβαση µπορεί να είναι δυνατή, αλλά όχι εύκολη ή δωρεάν. Για τις ελληνικές εταιρείες, το ΓΕΜΗ παρέχει δυνατότητα εντοπισµού στοιχείων, αλλά και πάλι η πληροφορία απαιτεί αναζήτηση και σύνθεση.

Το πρόβληµα της ορατότητας των νοµισµάτων στις µετρήσεις

Ένα άλλο πεδίο που αναδεικνύει η έκθεση είναι η µέτρηση κοινού. Στην τηλεόραση, η Nielsen λειτουργεί ως βασική πηγή στοιχείων τηλεθέασης, αλλά πλήρη ετήσια δεδοµένα είναι διαθέσιµα κυρίως µέσω συνδροµής. Στο ραδιόφωνο, η ΑΕΜΑΡ παρέχει δεδοµένα ακροαµατικότητας. Στον έντυπο Τύπο, όµως, η εικόνα είναι πιο προβληµατική, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα, επίσηµα και συστηµατικά στοιχεία κυκλοφορίας τα τελευταία χρόνια. Στα ψηφιακά µέσα, η αξιολόγηση βασίζεται συχνά σε εκτιµήσεις τρίτων υπηρεσιών. Η απουσία ενιαίων και διαφανών δεδοµένων δυσκολεύει την αποτίµηση της πραγµατικής επιρροής κάθε µέσου.

Η ψηφιακή µετάβαση µεταβάλλει ακόµη περισσότερο το τοπίο. Η έκθεση καταγράφει την άνοδο των υπηρεσιών streaming, των OTT πλατφορµών και των κοινωνικών δικτύων. Η τηλεόραση εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, όµως η ενηµέρωση και η ψυχαγωγία µετακινούνται σταδιακά προς τις ψηφιακές πλατφόρµες. Η Ertflix, το ANT1+, η Cosmote TV, η EON/Nova, η Vodafone TV, το Netflix, το Disney+, το Amazon Prime Video, το YouTube, το TikTok, το Instagram και το Facebook, συµµετέχουν πλέον στο ίδιο ευρύτερο οικοσύστηµα κατανάλωσης περιεχοµένου. Αυτό σηµαίνει ότι η συζήτηση για την ιδιοκτησία των µέσων δεν µπορεί πλέον να περιορίζεται στα παραδοσιακά κανάλια και στις εφηµερίδες. Η δύναµη µετατοπίζεται και στη διανοµή. Ποιος ελέγχει την πλατφόρµα; Ποιος ελέγχει το δίκτυο; Ποιος αποφασίζει τι θα εµφανιστεί στο χρήστη; Η «πλατφορµοποίηση» της ενηµέρωσης εισάγει νέα ερωτήµατα, τα οποία δεν απαντώνται µόνο µε τους παλιούς κανόνες περί ιδιοκτησίας τηλεοπτικών σταθµών.

Η συνολική εικόνα της έκθεσης είναι σύνθετη αλλά σαφής. Η Ελλάδα έχει κάνει βήµατα σε επίπεδο θεσµικού πλαισίου, ειδικά µε την εφαρµογή του EMFA. Ωστόσο, τα βασικά προβλήµατα παραµένουν: συγκέντρωση ιδιοκτησίας, διασύνδεση µέσων µε άλλους οικονοµικούς κλάδους, κατακερµατισµένα µητρώα, περιορισµένη διαφάνεια πραγµατικών δικαιούχων, ανεπαρκής συγκρισιµότητα δεδοµένων για κρατική διαφήµιση και αδυναµία δηµιουργίας µιας καθαρής δηµόσιας εικόνας της αγοράς.

Η αξία της έκθεσης δεν βρίσκεται στο ότι «αποκαλύπτει» κάτι. Βρίσκεται στο ότι οργανώνει συστηµατικά µια πραγµατικότητα που συχνά συζητείται αποσπασµατικά. ∆είχνει ότι η ιδιοκτησία των µέσων στην Ελλάδα δεν µπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς να ληφθούν υπόψη η ναυτιλία, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, ο αθλητισµός, τα επενδυτικά κεφάλαια, το κράτος, οι δηµόσιοι πόροι και οι ψηφιακές πλατφόρµες.

Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι η διαφάνεια δεν είναι απλώς νοµική υποχρέωση· είναι εργαλείο δηµοκρατικής κατανόησης. Ο πολίτης δεν χρειάζεται να γνωρίζει την ιδιοκτησία ενός µέσου από περιέργεια· χρειάζεται να τη γνωρίζει για να αξιολογεί την πληροφορία που λαµβάνει. Να καταλαβαίνει ποια συµφέροντα µπορεί να υπάρχουν πίσω από έναν τίτλο, ποια οικονοµικά δίκτυα συνδέονται µε ένα µέσο, ποια είναι η θέση του σε ένα ευρύτερο σύστηµα επιρροής.

Η έκθεση EurOMo 2025 για την Ελλάδα θέτει λοιπόν ένα ερώτηµα που ξεπερνά τα ίδια τα ΜΜΕ: µπορεί η χώρα να περάσει από την αποσπασµατική και τυπική διαφάνεια σε µια πραγµατική, προσβάσιµη και ουσιαστική διαφάνεια; Η απάντηση θα εξαρτηθεί όχι µόνο από τους νόµους που ψηφίζονται, αλλά από το αν τα µητρώα θα συνδεθούν, αν οι πληροφορίες θα γίνουν εύχρηστες, αν οι εποπτικοί φορείς θα ενισχυθούν και αν οι ίδιοι οι πάροχοι µέσων θα ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους.

Σε µια εποχή όπου η εµπιστοσύνη στην ενηµέρωση δοκιµάζεται, η ιδιοκτησία των µέσων δεν είναι δευτερεύον ζήτηµα· είναι ο χάρτης της ισχύος πίσω από τη δηµόσια πληροφορία. Και χωρίς καθαρό χάρτη, ο δηµόσιος διάλογος παραµένει αναγκαστικά θολός.