Η Politis Group συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, προχωρώντας στην ενσωμάτωση των Reader.gr, Insider.gr, Jenny.gr και Basketa.gr στο χαρτοφυλάκιο των μέσων της, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού του ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στον χώρο των digital media, του digital publishing και τη δημιουργία ενός ισχυρού πολυμεσικού περιβάλλοντος ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.

Σήμερα, η Politis Group διαθέτει παρουσία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο και εκτεταμένο δίκτυο Out Of Home επικοινωνίας. Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα:

• Reader.gr

• Newsbreak.gr

• Insider.gr

• Rosa.gr

• Jenny.gr

• Dimarxos.gr

• Politisonline.com

• Basketa.gr

καθώς και τα:

• Sfera 102,2

• Music 89,2

• Ellinikos 93,2

• 98,6 Radio

• Politis Out of Home

Παράλληλα, ο όμιλος διαχειρίζεται περισσότερες από 30 σελίδες social media, με συνολικό κοινό που ξεπερνά τους 2 εκατομμύρια ακολούθους.

Τα τελευταία χρόνια, η Politis Group επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών επικοινωνίας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα εργαλεία προβολής περιεχομένου και διαφήμισης.

Η ενσωμάτωση των νέων μέσων ενισχύει περαιτέρω το συνολικό αποτύπωμα του ομίλου στην ελληνική αγορά media και αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου media οργανισμού με ισχυρή παρουσία σε όλα τα βασικά κανάλια επικοινωνίας.