Η σατιρική εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 όσο και στο σύνολο της τηλεθέασης, αποτελώντας το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας και ανανεώνοντας το ραντεβού της για τις 2 Δεκεμβρίου.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο σήκωσε την αυλαία το βράδυ της Τετάρτης και το κοινό συντονίστηκε μαζικά στο MEGA, οδηγώντας τη σατιρική εκπομπή για μία ακόμη φορά στην κορυφή της τηλεθέασης.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κατέκτησε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54, με ποσοστό 19,3%, ενώ προπορεύτηκε του ανταγωνισμού με τουλάχιστον 5,5 μονάδες. Η εκπομπή ήταν το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της ημέρας ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Το «Τσαντίρι» βρέθηκε στην πρώτη θέση και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 19,1% και την κάλυψη να ξεπερνά τους 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό, η εκπομπή κατέγραψε ποσοστό 23,4%.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανανεώνει το ραντεβού του με τους τηλεθεατές την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA.