Η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη διατήρησε την πρωτοκαθεδρία στους πίνακες τηλεθέασης τόσο στο σύνολο του κοινού όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή της στο γυναικείο κοινό.

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Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε για ακόμη μία Παρασκευή το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και τη σταθερή ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού.

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η εκπομπή έρευνας του MEGA διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της σημειώνοντας 18,9% στο σύνολο του κοινού και 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το «Τούνελ» κέρδισε την πρώτη θέση σχεδόν στο σύνολο των επιμέρους ηλικιακών ομάδων, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στο 29%, σε γυναικείο κοινό.

Το «Φως στο Τούνελ» συνεχίζει να κυριαρχεί στην τηλεθέαση και να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ερευνητική δημοσιογραφία.