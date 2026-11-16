Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε για ακόμη μία Παρασκευή το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και τη σταθερή ανταπόκριση του τηλεοπτικού κοινού.
Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η εκπομπή έρευνας του MEGA διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της σημειώνοντας 18,9% στο σύνολο του κοινού και 15,4% στο δυναμικό κοινό 18-54.
Το «Τούνελ» κέρδισε την πρώτη θέση σχεδόν στο σύνολο των επιμέρους ηλικιακών ομάδων, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στο 29%, σε γυναικείο κοινό.
Το «Φως στο Τούνελ» συνεχίζει να κυριαρχεί στην τηλεθέαση και να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ερευνητική δημοσιογραφία.