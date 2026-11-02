Το MEGA διατήρησε το ισχυρό του προβάδισμα στην ενημέρωση

Με καθολική πρωτιά για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», ρεκόρ μήνα για το «Live News» και υψηλές επιδόσεις για την «Κοινωνία Ώρα MEGA», το «MEGA Σαββατοκύριακο» και τις «Εξελίξεις τώρα», το MEGA επιβεβαίωσε τη σταθερή υπεροχή τού ενημερωτικού προγράμματός του και την ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με το τηλεοπτικό κοινό.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», με τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα - Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή - Κυριακή) στην παρουσίαση αλλά και τους Γιάννη Πρετεντέρη και Παύλο Τσίμα στον σχολιασμό, διατήρησε την απόλυτη πρωτοκαθεδρία του στη βραδινή ενημέρωση, καταγράφοντας καθολική πρωτιά στην τηλεθέαση.

Οι ειδήσεις του MEGA παρέμειναν στην κορυφή με μερίδιο 14,1% στο σύνολο του κοινού, προσελκύοντας 492.000 τηλεθεατές, κατά μέσο όρο, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Αναλυτικά η κατάταξη, όπως διαμορφώνεται σε αριθμό τηλεθεατών: MEGA 492.000, ALPHA 424.000, ΣΚΑΪ 424.000, STAR 387.000, ANT1 276.000, OPEN 261.000, ΕΡΤ 184.000.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» κέρδισε την πρώτη θέση με μερίδιο 12,6%, συγκεντρώνοντας 144.000 τηλεθεατές, κατά μέσο όρο.

Κοινωνία Ώρα MEGA

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη επισφράγισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην πρωινή ζώνη με μία ακόμη πρωτιά, τον Οκτώβριο. Στο δυναμικό κοινό 18-54, το magazino του MEGA παρέμεινε στην πρώτη θέση με μέσο όρο 16,9% και προπορεύθηκε του ανταγωνισμού με 4,1 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες, στη ζώνη μετάδοσής του.

Στο σύνολο του κοινού, «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέγραψε μέσο όρο 19,9%, αποτυπώνοντας την ισχυρή απήχησή της.

Live News

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο παρέμεινε στην κορυφή, καταγράφοντας ιδιαίτερα υψηλά μερίδια τηλεθέασης και σαφές προβάδισμα από τα προγράμματα του ανταγωνισμού. Στο δυναμικό κοινό 18-54, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 20,3%, την καλύτερη επίδοση που έχει καταγράψει σε μήνα Οκτώβριο, από την έναρξη της μετάδοσής της, το 2021, στο MEGA.

Αντίστοιχα ισχυρή ήταν η παρουσία του «Live News» και στο σύνολο του κοινού, όπου διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του με μέσο όρο 19,4%, συνεχίζοντας να αποτελεί σημείο αναφοράς στην απογευματινή ενημερωτική ζώνη.

MEGA Σαββατοκύριακο

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού τον Οκτώβριο. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA επικράτησε των ομοειδών προγραμμάτων του ανταγωνισμου με μέσο όρο 11,4% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Στο σύνολο του κοινού το «MEGA Σαββατοκύριακο» σημείωσε μέσο όρο 17,9%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία της στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Εξελίξεις τώρα

Οι «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη ξεχώρισαν και τον Οκτώβριο στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου. Η εκπομπή διατήρησε ακλόνητη την πρωτιά της στους πίνακες τηλεθέασης, καταγράφοντας υψηλά μερίδια.

Στο γενικό σύνολο, οι «Εξελίξεις τώρα» επικράτησαν του ανταγωνισμού με μέσο όρο 15,1% και περισσότερες από 4,6 μονάδες διαφορά, στη ζώνη μετάδοσής τους. Στο δυναμικό κοινό 18-54, το ενημερωτικό magazino του MEGA, ήταν πρώτο με 13,2% και τη διαφορά να κυμαίνεται στις 2,5 και πλέον μονάδες.