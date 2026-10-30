Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή του ΑΝΤ1 τερμάτισε πρώτη στη ζώνη προβολής της, καταγράφοντας 14,3% στο δυναμικό κοινό και 16,3% στο σύνολο του κοινού.

Πρωτιά κατέγραψε το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή τερμάτισε πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο δυναμικό κοινό με 14,3% και διαφορά 4,6 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο κοινού με 16,3% και διαφορά 7,1 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

Το «The 2Night Show» παρακολουθήσαν κατά μέσο όρο 877.655 τηλεθεατές, έστω για 1΄, στο σύνολο κοινού, με τις γυναίκες να καταγράφουν μέχρι και 21,9% σε επιμέρους κοινό και τους άντρες αντίστοιχα μέχρι και 21,7%.

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1 το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτολγου.