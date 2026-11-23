Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 22:00, ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του επιστρέφουν στη δράση, εγκαινιάζοντας μια νέα διαδρομή σε μια τηλεοπτική στέγη που δίνει χώρο στη σάτιρα και την ελεύθερη έκφραση

Ένας ακόμη πολύ καλός λόγος να ανοίξει ξανά η τηλεόραση στη σάτιρα!

Επιτέλους, αρχίζει το «Ράδιο Αρβύλα»! Ο Αντώνης Κανάκης και μαζί του ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, αλλά και οι «Κωστάκης» και «Πασοκτζής», επιστρέφουν στη μικρή οθόνη έτοιμοι να ξαναβάλουν την επικαιρότητα στο μικροσκόπιο. Η σατιρική εκπομπή κάνει πρεμιέρα στο MEGA τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00.

Το ερώτημα που απασχολούσε έντονα το τελευταίο διάστημα ήταν ένα: «Πού θα βρίσκονται οι “Ράδιο Αρβύλα”;». Η απάντηση δόθηκε: φυσικά στο MEGA! Ήρθε η ώρα να απαντηθεί και το «πότε». Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 22:00, ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του επιστρέφουν στη δράση, εγκαινιάζοντας μια νέα διαδρομή σε μια τηλεοπτική στέγη που δίνει χώρο στη σάτιρα και την ελεύθερη έκφραση.

Η πρεμιέρα στο MEGA σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της 20ής σεζόν για μια εκπομπή που έχει αφήσει διακριτό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Είκοσι χρόνια μετά, το «Ράδιο Αρβύλα» εξακολουθεί να αναζητά την κωμική πλευρά μιας, ομολογουμένως, δύσκολης καθημερινότητας, να σχολιάζει με τον δικό του τρόπο την πραγματικότητα και να εξελίσσεται μέσα σε έναν κόσμο που δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνον μέσα στον οποίο πρωτοεμφανίστηκε.

Στο γνώριμο σατιρικό σύμπαν της εκπομπής, το «Top επικαιρότητας» επιστρέφει, ενώ τα ευρηματικά βίντεο και τα soundtracks της Arvyla’s Productions σχολιάζουν με χιούμορ την πολιτική και τηλεοπτική πραγματικότητα. Η νέα σεζόν φέρνει ξανά στην οθόνη όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί με την ξεχωριστή ταυτότητα του «Ράδιο Αρβύλα», πάντα με επίκεντρο τη σάτιρα, την αμεσότητα και τον καυστικό σχολιασμό.

Καθίστε αναπαυτικά, αφήστε το τηλεκοντρόλ στην άκρη και ετοιμαστείτε. Επιτέλους, αρχίζει το «Ράδιο Αρβύλα»!

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, στο MEGA.