Νέος μεγάλος διαγωνισμός

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Ο REAL FM 97,8 παρουσιάζει τον νέο μεγάλο διαγωνισμό «REAL TAXI» και δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί να κερδίσουν δωροεπιταγές καυσίμων από την Aegean Oil, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ κάθε μήνα!

Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας επιβραβεύει τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους της πόλης, προσφέροντάς τους ένα σημαντικό δώρο για τις μετακινήσεις τους.

Πώς μπορούν να συμμετάσχουν;

Οι οδηγοί ταξί το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παραμένουν συντονισμένοι στον REAL FM 97,8!

Κατά τη διάρκεια των εκπομπών, οι παραγωγοί του σταθμού θα δίνουν το σύνθημα για την έναρξη του διαγωνισμού.

Αμέσως μόλις ακουστεί το σύνθημα, οι οδηγοί ταξί θα μπορούν να κατευθυνθούν στην «ΠΙΑΤΣΑ REAL».

Οι πιο γρήγοροι που θα φτάσουν, θα είναι οι τυχεροί που θα κερδίσουν τις δωροεπιταγές καυσίμων!

REAL TAXI: Συντονίσου στον REAL FM 97,8, άκου το σύνθημα, φτάσε στην «ΠΙΑΤΣΑ REAL» και γέμισε το ρεζερβουάρ σου!

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Aegean Oil.