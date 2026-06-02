Προβολές (Views): 11.520.052

Το Athletiko, το κορυφαίο ψηφιακό αθλητικό κανάλι, σημείωσε τον Μάιο του 2026 την υψηλότερη μηνιαία επίδοση στην ιστορία της πορείας του στο YouTube, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως τον προορισμό επιλογής για την αθλητική ενημέρωση και ανάλυση.

Εντυπωσιακά Μεγέθη

Η Ψηφιακή Κυριαρχία: Κατά τη διάρκεια του Μαΐου, το Athletiko κατέγραψε νούμερα που αναδεικνύουν τη δυναμική του στο οικοσύστημα των social media:

Προβολές (Views): 11.520.052

Μοναδικοί Θεατές (Unique Viewers): 1.097.718

Εμφανίσεις Περιεχομένου (Impressions): 56.379.521

Ώρες Παρακολούθησης (Watch Time): 1.234.457 ώρες

Σύνολο Subscribers: 143.000

Η κορύφωση της αθλητικής δράσης σε Ελλάδα και Ευρώπη, βρήκε το Athletiko στην πρώτη γραμμή, με το κοινό να εμπιστεύεται το κανάλι για την άμεση κάλυψη των μεγάλων γεγονότων. Το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, η ιστορική πορεία του Ολυμπιακού, το συναρπαστικό φινάλε της Super League, καθώς και οι εξελίξεις στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αποτέλεσαν τους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής κάλυψης.

Ποιοτική Ανάλυση και Engagement Καθοριστική συμβολή στην επίδοση του Μαΐου είχαν οι επιτυχημένες εκπομπές «EuroLeague by Night», «Μπακ2Back» και «Athletiko FC». Μέσω καθημερινών live εκπομπών, αναλύσεων και αποκλειστικού ρεπορτάζ, το Athletiko κατάφερε να μετατρέψει την ενημέρωση σε μια διαδραστική εμπειρία.





54% ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση της κατανάλωσης του περιεχομένου: το 54% του χρόνου παρακολούθησης πραγματοποιήθηκε μέσω των μεγάλων οθονών (Smart TVs & υπολογιστών). Οι θεατές που επιλέγουν το Athletiko στην τηλεόρασή τους, αφιερώνουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο, γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα της παραγωγής του καναλιού.