Περισσότερες από 1.200.000 θεάσεις στο ERTFLIX

Με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης έριξε αυλαία το Μουντιάλ 2026, το οποίο μετέδωσε αποκλειστικά η ΕΡΤ.

Ο χθεσινός τελικός Ισπανίας-Αργεντινής σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 63,5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτές τις τηλεοράσεις τους ήταν συντονισμένη με τη δημόσια τηλεόραση.

Στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 67,9%, ενώ στα ανδρικά κοινά εκτινάχθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο 72,2%.

Τον τελικό παρακολούθησαν 2.164.000 τηλεθεατές, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό η συνολική κάλυψη έφτασε τους 3.594.000. Μάλιστα, σε επίπεδο λεπτού, το μερίδιο τηλεθέασης στους άνδρες ηλικίας 18-34 ετών άγγιξε το 92%!

Πολύ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού και για το εντυπωσιακό σόου στο ημίχρονο του τελικού που μετέδωσε ζωντανά η δημόσια τηλεόραση.

Η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και το συγκρότημα BTS, μαζί με τους χορευτές τους, καθώς και η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ενθουσίασαν και το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να διαμορφώνεται στο 59,7% και στα ανδρικά κοινά στο 67%.

Πάρα πολλοί ήταν και εκείνοι που παρακολούθησαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου μέσω του ERTFLIX. Οι θεάσεις ξεπέρασαν το 1.200.000, με το 78% να προέρχεται από κινητά τηλέφωνα.