Καλεσμένος του δεύτερου επεισοδίου είναι ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συνιδρυτής του meteo.gr και ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες στον χώρο της μετεωρολογίας στη χώρα μας.

Η Interamerican παρουσιάζει το δεύτερο επεισόδιο του vidcast «Resilience Stories», της σειράς συζητήσεων που αναδεικνύει διαφορετικές όψεις της ανθεκτικότητας μέσα από τις εμπειρίες ανθρώπων που, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, καλούνται να διαχειρίζονται καθημερινά την αβεβαιότητα, τις προκλήσεις και τις μεγάλες αλλαγές. Τη συζήτηση συντονίζει η Νικόλ Παναγιώτου, Senior Brand Strategist του Ομίλου Interamerican.

Καλεσμένος του δεύτερου επεισοδίου είναι ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συνιδρυτής του meteo.gr και ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες στον χώρο της μετεωρολογίας στη χώρα μας.

Μέσα από μια ιδιαίτερα ουσιαστική συζήτηση, ο Κώστας Λαγουβάρδος εξηγεί γιατί η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή αλλά μια πραγματικότητα που ήδη επηρεάζει τη ζωή, την υγεία, τις υποδομές και την οικονομία. Παράλληλα, μιλά για τα όρια αλλά και τις δυνατότητες της επιστήμης, τη σημασία της έγκαιρης πρόγνωσης και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία στην καλύτερη προετοιμασία της κοινωνίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πρόβλημα των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα και να μην τρέχουμε πίσω από αυτήν».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρεται στα δεδομένα που καταγράφονται πλέον στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κακοκαιρία «Daniel» στη Θεσσαλία, η οποία ήταν «το πιο ακραίο φαινόμενο που έχουμε δει όσον αφορά τις βροχοπτώσεις», διευκρινίζοντας ότι θα συνέβαινε έτσι κι αλλιώς, όμως η κλιματική αλλαγή την έκανε τουλάχιστον 30% ισχυρότερη. Επιπλέον, ο ίδιος αναφέρεται στους παρατεταμένους καύσωνες που αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία.

«Ο καύσωνας είναι ένας σιωπηλός κίνδυνος. Δεν κάνει τον θόρυβο μιας καταιγίδας, όμως δημιουργεί περισσότερα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία από οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή που σχετίζεται με τον καιρό. Είναι όπως λέμε “σιωπηλός δολοφόνος”».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη μετεωρολογία, η οποία, όπως εξηγεί, λειτουργεί συμπληρωματικά προς την επιστημονική γνώση, ενισχύοντας την ανάλυση δεδομένων και τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα φαινόμενα.

Παράλληλα, παρουσιάζει τη συνεργασία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τον Όμιλο Interamerican, μέσα από το πρόγραμμα ΥΑΝΤΑΣ και την υπηρεσία meteo ROADS της Anytime, αναδεικνύοντας πώς η επιστημονική γνώση μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτικά εργαλεία που ενισχύουν την προετοιμασία, την οδική ασφάλεια και τη διαχείριση φυσικών κινδύνων προς όφελος των πολιτών.

«Η Interamerican αξιοποιεί την επιστημονική γνώση για να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της».

Μέσα από μια συζήτηση που συνδυάζει την επιστήμη με την ανθρώπινη διάσταση της ανθεκτικότητας, το δεύτερο επεισόδιο του Resilience Stories αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης, της συνεργασίας και της πρόληψης απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της εταιρείας στο YouTube ή να το ακούσετε στο Spotify.

Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα επεισόδια στο κανάλι της Interamerican στο YouTube και στο Spotify.