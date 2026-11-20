Το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Ο Ιππότης των Ρόδων» θα προβληθεί στις 21:00

Η πιο σκοτεινή και συγκλονιστική υπόθεση της σεζόν περιμένει τον Max και τον Rex. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στις 21:00, ο ALPHA προβάλλει το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς, με τίτλο «Ο Ιππότης των Ρόδων».

Το επεισόδιο

Στο φινάλε της σεζόν, ο Max και ο Rex βρίσκονται αντιμέτωποι με μια από τις πιο επικίνδυνες υποθέσεις τους. Ένας μυστηριώδης δολοφόνος φαίνεται να επιστρέφει, καθώς μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται νεκρή με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο και τα στοιχεία οδηγούν σε εγκλήματα που θυμίζουν παλαιότερες υποθέσεις του διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου Harald Binder, ο οποίος όμως εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή.

Καθώς η έρευνα εξελίσσεται, ο Max και ο Rex μπαίνουν σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι γάτας και ποντικιού, όπου κάθε νέο στοιχείο φέρνει περισσότερα ερωτήματα. Η αγωνία κορυφώνεται όταν η κόρη του Max, Anna, πέφτει θύμα απαγωγής και η υπόθεση μετατρέπεται σε έναν αγώνα δρόμου για τη σωτηρία της.

Αναζητώντας απεγνωσμένα την Anna, ο Max και ο Rex έρχονται αντιμέτωποι με συγκλονιστικές αποκαλύψεις που συνδέουν το παρελθόν, την οικογένεια και την εκδίκηση, δοκιμάζοντας τα όριά τους όσο ποτέ άλλοτε.

Η σειρά με μία ματιά

Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες επιτυχίας, και παρουσία σε πάνω από 120 χώρες, ο REX γυρίζει στη Βιέννη, εκεί όπου γεννήθηκε ο μύθος του. Ο θρυλικός σκύλος-ντετέκτιβ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Max Steiner (Maximilian Brückner), έναν έμπειρο ερευνητή με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης. Στην ελληνική μεταγλώττιση, τη φωνή του Max δανείζει ο αγαπημένος μας ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, γνωστός στο κοινό από την ερμηνεία του στη σειρά «Το Σόι Σου».

Στο πλευρό του Max βρίσκονται ο συνάδελφός του Felix Burger (Ferdinand Seebacher), ο ιατροδικαστής Tom Wippler (Alfred Dorfer) και η προϊσταμένη τους Evelyn Leitner (Doris Golpashin) που ερμηνεύει φωνητικά η Νάντια Κατσούρα από τη σειρά του ALPHA «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ». Η σεζόν ολοκληρώνεται με το τελευταίο από τα 6 επεισόδια κινηματογραφικής διάρκειας 90 λεπτών το καθένα, που συνδυάζουν μυστήριο, δράση, χιούμορ και συναίσθημα.

Δείτε το τρέιλερ.

Το φινάλε του «REX, Επιστροφή στη Βιέννη», την Κυριακή στις 21:00 στον ALPHA!

Το «REX, Επιστροφή στη Βιέννη» προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, με τις φωνές των Μελέτη Ηλία (Max Steiner), Νάντιας Κατσούρα (Evelyn Leitner), Δημήτρη Μπαμπανιώτη (Felix Burger), Χριστόδουλου Στυλιανού, Μυρτώς Ναούμ (Anna) και Ναταλίας Αθανασιάδη (Sarah). Τη μεταγλώττιση επιμελήθηκε η Power Media Productions, σε σκηνοθεσία Αγγελικής Ζαμπούκου.

Αστυνομική σειρά γερμανικής και αυστριακής παραγωγής 2026

Σκηνοθεσία: Andreas Kopriva, Esther Rauch

Σενάριο: Marcel Kawentel, Timo Lombeck, Silvia Wohlmuth

Ηθοποιοί: Maximilian Brückner (Max Steiner), Ferdinand Seebacher (Felix Burger), Doris Golpashin (Evelyn Leitner), Alfred Dorfer (Dr. Tom Wippler), Sophie Borchardt (Anna Lang), Marie Burchard (Sarah Lang), Katja Lechthaler (Elisabeth Prinz), Martin Leutgeb (Hans Schlager), Paul Matic (Jakob Hölzl), Dominic Marcus Singer (Manuel Schlager), Juergen Maurer (Christoph Draeger), Adriane Grzadziel (Lisa Vrenker), Tamara Romera Ginés (Clara Morales), Michael Edlinger (Christian Schilling), Norman Hacker (Entraîneur), Stefano Bernardin (Sascha Trautmann / Richard Engels).