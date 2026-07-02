Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στον πεζόδρομο της Πλατείας Δημαρχείου Περιστερίου.

Μια ακόμη μουσική έκπληξη επιφύλασσε ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 στους ακροατές του μέσα από το 6ο «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στον πεζόδρομο της Πλατείας Δημαρχείου Περιστερίου.

Για δύο ώρες, ο ραδιοφωνικός παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, Γιάννης Κατινάκης, μετέδιδε ζωντανά από την καρδιά του Περιστερίου, δίνοντας τον παλμό σε μια δράση που έχει γίνει πλέον συνώνυμη των αναπάντεχων μουσικών στιγμών.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε με την εμφάνιση της Έλλη Κοκκίνου, η οποία εμφανίστηκε ανάμεσα στο πλήθος και ξεσήκωσε μονομιάς τον κόσμο που περνούσε από το σημείο. Η αγαπημένη τραγουδίστρια ερμήνευσε αγαπημένες επιτυχίες της, όπως τα «Μασάι», «Μάτια Κλειστά», «Κοσμοθεωρία» και «Αυτό το Καλοκαίρι», κλείνοντας το flash mob με το νέο της τραγούδι «Τι Σου Χρωστάω».

Χαμόγελα, τραγούδι και χορός συνέθεσαν το σκηνικό ενός ακόμη επιτυχημένου «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ που έφερε τη μουσική κοντά στον κόσμο και μετέτρεψε μια συνηθισμένη βόλτα στο Περιστέρι σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Μείνετε συντονισμένοι στον ΡΥΘΜΟ 94.9 για ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.

Δείτε περισσότερα για το τι συνέβη ΕΔΩ!

Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 στο YouTube, RythmosTube, για να δείτε ολόκληρό το βίντεο του 6ου «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ με την Έλλη Κοκκίνου.