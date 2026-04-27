Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού:

«Το Σάββατο 25 Απριλίου, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 βγήκε στο κέντρο της Αθήνας με τον Γιάννη Κατινάκη να εκπέμπει live και να δίνει το σήμα για ένα άκρως δυναμικό… «Κάτι Παίζει».

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 βρέθηκε στην καρδιά της Αθήνας και μετέτρεψε τη στάση του μετρό Σύνταγμα σε ένα πραγματικό σημείο συνάντησης. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο χώρος γέμισε μουσική και ενέργεια, όταν ξαφνικά ανάμεσα στον κόσμο εμφανίστηκε η LILA, η οποία μαζί με τους χορευτές της πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό flash mob με το δικό της μοναδικό στυλ.

Ανοίγοντας την εμφάνισή της με το «Λάμπω» της Άννας Βίσση, η LILA ανέβασε ακόμα περισσότερο τον ρυθμό με ένα δυναμικό medley που ξεσήκωσε περαστικούς και ακροατές που βρέθηκαν στο σημείο, κάνοντάς τους μέρος της δράσης.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 και το «Κάτι Παίζει» powered by ΔΕΗ συνεχίζουν να φέρνουν τη μουσική εκεί που δεν το περιμένεις, μετατρέποντας την καθημερινότητά σε μια αξέχαστη εμπειρία!

Μείνετε συντονισμένοι στον ΡΥΘΜΟ 94.9 για ακόμα περισσότερες εκπλήξεις!

Δείτε περισσότερα για το τι συνέβη ΕΔΩ!».