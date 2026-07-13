«Έλα να πάμε στο νησί»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ραδιοφωνικού σταθμού:

«Ο πιο παρεΐστικος ταξιδιωτικός διαγωνισμός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 επέστρεψε και στέλνει έναν τυχερό ακροατή, μαζί με την παρέα του, στη μαγευτική Σαντορίνη!

Τι θα έλεγες να πάμε στο νησί, ο ΡΥΘΜΟΣ, οι κολλητοί κι εσύ;

Το «Έλα να πάμε στο νησί» κάνει πραγματικότητα ακόμη μια ονειρεμένη καλοκαιρινή απόδραση, στέλνοντας έναν τυχερό ακροατή και την παρέα του στη μαγευτική Σαντορίνη. Ο νικητής θα ταξιδέψει στο νησί των Κυκλάδων και θα απολαύσει μια τριήμερη διαμονή στην Villa Angelica, μια πολυτελή και πλήρως εξοπλισμένη βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 φροντίζει για κάθε λεπτομέρεια της απόδρασης, εξασφαλίζοντας τη μετακίνηση του νικητή και ολόκληρης της παρέας με ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Golden Star Ferries, την εταιρεία που μας ταξιδεύει όπως πραγματικά μας αξίζει. Την εμπειρία ολοκληρώνει ένα ξεχωριστό γεύμα στο Drunk Fish, για δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.

Για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και να είσαι εσύ ο νικητής, μείνε συντονισμένος καθημερινά στον αέρα του ΡΥΘΜΟΥ 94.9. Όταν ο παραγωγός της κάθε εκπομπής δώσει το σύνθημα, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού, 6937 949 949 τη λέξη «ΝΗΣΙ», βγες στον αέρα, τραγούδησε το αγαπημένο σου νησιώτικο και μπες στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς στη Σαντορίνη!

Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στην πρωινή εκπομπή «ΠΑΜΕ ΠΡΩΙΝΟ» με τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου!».