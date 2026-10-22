Ο καλλιτέχνης μοιράστηκε τη σκηνή με τον Θοδωρή Μαραντίνη και ερμήνευσε τραγούδια-σταθμούς της πορείας του, σε μια εκδήλωση powered by ΔΕΗ.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 υποδέχτηκε στη «Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ τον Γιώργο Σαμπάνη, χαρίζοντας μια αξέχαστη βραδιά στους ακροατές του σταθμού. Ο σπουδαιότερος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του ξεσήκωσε το κοινό με τις επιτυχίες του, ενώ ξεχωριστή στιγμή του live ήταν το μουσικό αφιέρωμα σε τραγούδια - σταθμούς που έχει γράψει για αγαπημένες ερμηνεύτριες, όπως η Πάολα, η Έλενα Παπαρίζου, η Πέγκυ Ζήνα και η Καίτη Γαρμπή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του με τον παρουσιαστή της βραδιάς, Θοδωρή Μαραντίνη, ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τα τραγούδια που του έχει χαρίσει, αλλά και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τις επιτυχίες που ο ίδιος γράφει.

Το 8ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» powered by ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με τη μουσική συνάντηση του Γιώργου Σαμπάνη και του Θοδωρή Μαραντίνη, οι οποίοι ανέβηκαν μαζί στη σκηνή κι ερμήνευσαν το «Αυτός», το τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης για τους ONIRAMA. Το δικό του ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά έδωσε και ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές γέλιου και διασκέδασης.

Χορηγοί της βραδιάς ήταν:

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